Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко пройдут на стадионеМР7.ру 09:44

Дебаты состоятся на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля — в последнюю пятницу перед проведением второго тура голосования. Выборы президента Украины прошли 31 марта. По итогам первого тура голосования Владимир Зеленский набрал 30,24%, а Петр Порошенко — 15,95% голосов.
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Петр Порошенко
Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
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