Порошенко пойдет на дебаты с ЗеленскимРоссийская газета вчера в 22:41

Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.

Порошенко отметил в своем Facebook, что дебаты "могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей". Также он порекомендовал Зеленскому ознакомиться с правилами дебатов, которые прописаны в законе о выборах президента.

Порошенко пойдет на дебаты с Зеленским

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