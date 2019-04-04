Политика

Порошенко пойдет на дебаты с ЗеленскимРоссийская газета вчера в 22:41

Порошенко отметил в своем Facebook, что дебаты "могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей". Также он порекомендовал Зеленскому ознакомиться с правилами дебатов, которые прописаны в законе о выборах президента.
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Петр Порошенко
Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныDaily Storm вчера в 23:19

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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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