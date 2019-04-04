Политика
Порошенко пойдет на дебаты с ЗеленскимРоссийская газета вчера в 22:41
Порошенко отметил в своем Facebook, что дебаты "могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей". Также он порекомендовал Зеленскому ознакомиться с правилами дебатов, которые прописаны в законе о выборах президента.
Читать в источнике
Оценить229
Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныDaily Storm вчера в 23:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Культура
Дольф Лундгрен не встретится с Путиным
Обновлено вчера в 17:35
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Российская команда улучшила свои позиции на четыре пункта и поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:18
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения
Прокурор Юрьянского района Кировской области через суд добился блокировки доступа к приложениям онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащих пропаганду криминала, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Политика
В Венесуэле инициировали уголовный процесс над Гуайдо
В отношении Хуана Гуайдо в Венесуэле начнется уголовный процесс, заявил представитель Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа, сообщает 4 апреля «РИА Новости».
Обновлено в 00:13
Спорт
Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе
Обновлено в 08:10
Здоровье
Жительнице Красноярска запретили снимать обшарпанные стены больницы, объяснив это врачебной тайной
Посетительнице детской больницы в Красноярске запретили снимать в медицинском учреждении, объяснив это врачебной тайной.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Грузия получила все закупленные в США ПТРК Javelin
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Возлюбленная Петросяна станет судьей
Обновлено вчера в 14:17
Спорт
Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал желание бывшего биатлониста сборной России Антона Шипулина стать депутатом Госдумы.
Обновлено в 04:44
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Происшествия
К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками
В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено вчера в 02:57
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Здоровье
Названы продукты, которые мешают похудеть
Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Москве скончался главный вор в законе из Башкирии
Сразу несколько Telegram каналов сообщили о смерти Игоря Молодцова, которого называли "смотрящим" по Башкирии.
Обновлено в 07:16
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Здоровье
Каждый пятый человек на Земле умирает из-за неправильного питания
Исследователи отметили, что в 2017 году из-за проблем, связанных с неправильным питанием, умерли 11 миллионов человек.
Обновлено в 09:31
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
В Совфеде оценили заявление эстонского политика об отмене санкций
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара, который призвал обсудить отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 08:03
Здоровье
Основные причины отрыва тромба назвал эксперт
Главными причинами образования тромбов доктор называет малоподвижный образ жизни, злоупотребление спиртными напитками, курение и хронические болезни.
Обновлено в 08:47
Здоровье
Крем для кожи превратил британку в «зомби»
Обновлено в 10:00
Политика
В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России
Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 06:21
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Футбол
«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛ
Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го.
Обновлено в 09:15