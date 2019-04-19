Дебаты Порошенко и Зеленского проходят в КиевеМосква 24 12:12

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко проходят на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Кандидаты пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами. Первым начал дебаты Зеленский по результатам жеребьевки.

Дебаты Порошенко и Зеленского проходят в Киеве

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