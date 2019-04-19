Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского проходят в КиевеМосква 24 12:12
Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко проходят на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Кандидаты пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами. Первым начал дебаты Зеленский по результатам жеребьевки.
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США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
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Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко прибыли на стадион "Олимпийский" в Киеве для участия в дебатах с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:55
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Агент заявил о желании привезти Яя Туре в клуб чемпионата России
Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что ведет переговоры о подписании контракта с одним из российских клубов.
Обновлено в 14:52
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Телестудию с Порошенко заминировали
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«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
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В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД
Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено в 14:30
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Зеленский ответил на обвинение в общении с Путиным
В ходе дебатов президент Украины Петр Порошенко обвинил своего оппонента Владимира Зеленского в связи с российским лидером Владимиром Путиным и попытках избежать призыва в армию.
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