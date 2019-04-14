Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершилисьНародные новости 08:22
Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля. Действующий глава государства выступал один, Зеленский не пришел. Порошенко заявлял, что будет ждать его до трех часов дня.
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Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
Обновлено в 11:20
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
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Названы самые доступные в России кроссоверы и внедорожники
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Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
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Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
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Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
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Акция «Бессмертный полк» в этом году готовится под серьезным контролем местных администраций
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Общество
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
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Армия и оружие
Войска ПНС сбили самолет Ливийской национальной армии
Подчиняющиеся Правительству национального согласия (ПНС) войска под руководством премьера Фаиза Сараджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.
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НХЛ. «Вашингтон» отправил Самсонова в АХЛ
«Вашингтон» отправил вратаря Илью Самсонова в фарм-клуб.
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Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий
Валерий Кондратюк — замглавы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также обвинил Петра Порошенко в присваивании достижений в военно-дипломатический сфере, передает 14 апреля УНИАН, опубликовав копию заявления.
Обновлено в 11:51
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год
Обновлено 12 апреля в 17:49
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Супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с молодым любовником
Как сообщает издание The Sun, супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим молодым любовником Лиамом Пейном, являющимся участником группы One Direction.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Мантурове нашли тело пропавшего неделю назад ребенка
Сегодня в реке Унжа в городе Мантурово нашли тело 7-летнего Кирилла Селезнева, узнал KOSTROMA.TODAY.
Обновлено в 11:40
Игры
В интернете появилось фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S
Обновлено в 05:18
Культура
Скончалась художница Ксения Успенская
Российская художница Ксения Успенская скончалась в возрасте 96 лет в Воронеже, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте
Обновлено 12 апреля в 12:43
Авто
В Сети появились фото праворульной Lada 4x4
В Сети появились фотоснимки внедорожника Lada 4x4 Pickup в модификации с правым расположением руля.
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана
Советский районный суд Махачкалы на 10 дней арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Политика
Чубайс считает, что ему уже пора на пенсию
"Задумывался, точно пора уже на пенсию", — ответил Чубайс в программе "Действующие лица" на "России 1" на вопрос, задумывался ли, чем займется на пенсии.
Обновлено в 11:49
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя в Москве
В Москве на старом Арбате фанаты Футбольного клуба «Динамо» закрасили стену Цоя граффити надписью «Перемен требуют наши сердца!», в которой «д» стилизована под символику клуба, сообщается в Instagram фан-движения.
Обновлено в 11:09
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Политика
На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отмечает свое 31-летие
14 апреля популярной российской актрисе Кристине Асмус исполняется 31 год.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря
В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.
Обновлено в 02:38