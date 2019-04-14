Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершилисьНародные новости 08:22
Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля. Действующий глава государства выступал один, Зеленский не пришел. Порошенко заявлял, что будет ждать его до трех часов дня.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика
Порошенко уволил замглавы внешней разведки
"В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко уволен с должности", - заявил Порошенко на НСК "Олимпийский" в воскресенье, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:18
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
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Обновлено в 00:31
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Казанский «Зенит» вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу
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В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
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Футбол
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Футбол
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Футбол
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Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:39
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В Павловске женщина погибла под колесами электрички
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Армия и оружие
МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море
Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Президент Египта обсудил с Хафтаром ситуацию в Ливии
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провёл переговоры с ливийским маршалом Халифой Хафтаром.
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Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Российская певица и телеведущая Ольга Орлова озвучила дату закрытия шоу «Дом-2».
Обновлено в 06:53
Политика
В Кремле оценили позицию Турции по С-400
Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Политика
Порошенко позвал Зеленского на теледебаты
Президент Украины Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на теледебаты в понедельник.
Обновлено в 08:30
Технологии
Tesla предупредила о повышении цен на свой автопилот
Обновлено в 09:13
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Общество
До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ
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Обновлено в 06:00
Происшествия
Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами
Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла.
Обновлено в 05:39
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США и Бразилия призвали Россию перестать поддерживать Мадуро
Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Бразилии Эрнест Араужу призвали Россию, Китай и Кубу отказаться от поддержки законного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:26
Авто
Появились первые изображения нового Mercedes-Benz GLS
Первая версия флагманского кроссовера Mercedes-Benz была представлена в 2006 году под индексом GL.
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Агата Муцениеце заподозрила Ксению Собчак в обмане
Обновлено в 07:00
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
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Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
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Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
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Составлен рейтинг самых надежных автомобилей из Китая
Многие автовладельцы пытаются найти не только надежную машину, но и желательно по доступной цене.
Обновлено в 04:30