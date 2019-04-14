Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершилисьНародные новости 08:22

Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля. Действующий глава государства выступал один, Зеленский не пришел. Порошенко заявлял, что будет ждать его до трех часов дня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершились

Народные новости08:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика

Порошенко уволил замглавы внешней разведки

"В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко уволен с должности", - заявил Порошенко на НСК "Олимпийский" в воскресенье, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:18
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Спорт

Казанский «Зенит» вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу

Казанский "Зенит" победил уфимский "Урал" в ответном четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу.
Обновлено в 09:28
Политика

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок

Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Футбол

Мурад Мусаев: «Пенальти после удара Стоцкого был»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил результат матча 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1). — «Динамо» показало отличную игру.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Милонов рассказал, как его били на штрафстоянке

Обновлено в 05:05
Футбол

Владимир Быстров: «На каждой предматчевой установке Карпин орёт»

Быстров заявил, что Карпин настраивает игроков так, будто бы каждая игра это финал.
Обновлено в 08:14
Футбол

«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ

Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Павловске женщина погибла под колесами электрички

Обновлено в 08:40
Армия и оружие

МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море

Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Президент Египта обсудил с Хафтаром ситуацию в Ливии

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провёл переговоры с ливийским маршалом Халифой Хафтаром.
Обновлено в 07:37
Футбол

Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Культура

Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова озвучила дату закрытия шоу «Дом-2».
Обновлено в 06:53
Политика

В Кремле оценили позицию Турции по С-400

Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Политика

Порошенко позвал Зеленского на теледебаты

Президент Украины Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на теледебаты в понедельник.
Обновлено в 08:30
Технологии

Tesla предупредила о повышении цен на свой автопилот

Обновлено в 09:13
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Общество

До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ

Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами

Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла.
Обновлено в 05:39
Политика

США и Бразилия призвали Россию перестать поддерживать Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Бразилии Эрнест Араужу призвали Россию, Китай и Кубу отказаться от поддержки законного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:26
Авто

Появились первые изображения нового Mercedes-Benz GLS

Первая версия флагманского кроссовера Mercedes-Benz была представлена в 2006 году под индексом GL.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце заподозрила Ксению Собчак в обмане

Обновлено в 07:00
Экономика

Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви

Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Спорт

Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ

Обновлено в 09:39
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей из Китая

Многие автовладельцы пытаются найти не только надежную машину, но и желательно по доступной цене.
Обновлено в 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пётр Алексеевич Порошенко
Президент Украины
Украинский государственный деятель, предприниматель, политик, действующий президент Украины с 7 июня 2014 года. Миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное