Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершилисьНародные новости 08:22

Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля. Действующий глава государства выступал один, Зеленский не пришел. Порошенко заявлял, что будет ждать его до трех часов дня.

Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершились

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