Футбол

Де Росси покинет «Рому» по окончании сезонаРИА Новости 03:40

Итальянская "Рома" в своем официальном микроблоге в Twitter сообщила, что капитан команды Даниэле Де Росси по окончании сезона покинет римский футбольный клуб.
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Ветеран «Ромы» объяснил свой уход из клуба

Газета.Ru07:34

«Рома» объявила об уходе Де Росси

Спорт-Экспресс03:27

Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона

РИА Новости03:40

Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона (видео)

Советский спорт03:36

Де Росси покинет «Рому» летом, но не завершит карьеру

Матч ТВ03:32

Де Росси: «Понимаю направление, в котором движется „Рома“, и не хочу мешать»

Sport24.ru07:26

«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона

Чемпионат03:24
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Политика

Парубий подписал закон о «госязыке»

Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
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Религия

РПЦ: противники храма в Екатеринбурге пытаются расколоть общество

Обновлено в 06:12
Футбол

Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020

Обновлено в 07:51
Политика

Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники

Министр сообщил, что инцидент произошел во вторник утром, когда нефтепровод атаковали беспилотники со взрывчаткой.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Красноярске дети получили ожоги глаз на занятии по гимнастике

В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства получения ожогов глаз детьми на занятии по художественной гимнастике.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Автоспорт

Валттери Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Даниил Квят – 6-й

Гонщик Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим в начале первого дня сезонных тестов в Барселоне.
Обновлено в 07:41
Футбол

В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Политика

Климкин выдвинул ультиматум ЕС из-за санкций против России

В разговоре с представителями СМИ глава МИД Украины отметил, что "когда Россия начнет выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, Евросоюз пойдет ей навстречу, тогда будет разрушена вообще вся логика того, что было сделано ранее".
Обновлено вчера в 10:35
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Общество

В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками

В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Общество

В России нашли кефир за 750 рублей

В одном из магазинов Якутска покупатели нашли кефир бренда Parmalat, стоимость бутылки которого в зависимости от жирности молочного продукта варьируется от 740 до 750 рублей.
Обновлено в 06:41
Кино

В новой серии «Игры престолов» нашли киноляп

Среди промокадров к пятой серии последнего сезона фанаты обнаружили фото, на котором персонаж Джейме Ланнистер обнимает свою возлюбленную Серсею двумя руками.
Обновлено в 06:59
Происшествия

СК выяснит, получала ли пациентка частной клиники в Москве ожоги

По данным Ивановой, во вторник в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о женщине, которая в одной из частных московских клиник получила ожоги лица, шеи и кистей рук различной степени тяжести.
Обновлено в 07:44
Здоровье

В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии

Ранее сообщалось, что количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в Московской области за период с января по март снизилось почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 05:36
Наука

На Земле началась самая крупная за полтора-два года магнитная буря

Обновлено в 07:45
Происшествия

СКР обязали провести новую проверку по заявлениям о пытках «Свидетелей Иеговы» в ХМАО

Напомним, югорский омбудсмен больше месяца назад обратилась в прокуратуру Югры с просьбой провести проверку законности отказа в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников, принимавших участие в облавах на сургутских верующих, а также их допросов.
Обновлено в 07:04
Авто

Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway

Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Политика

Дмитрий Медведев обвинил чиновников в разгильдяйстве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал то, как чиновники выполняют поручения президента.
Обновлено в 07:28
Политика

США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Энергетика

В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов

"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Музыка

Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»

Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Наташа Королева показала несовершенную фигуру в купальнике

Певица совершенно не стесняется своей несовершенной фигуры и не гонится за идеалом.
Обновлено в 04:01
Хоккей

Андриевский стал главным тренером минского «Динамо»

Обновлено в 05:18
Общество

В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Дженнифер Лоуренс отпраздновала помолвку

Роман Дженнифер Лоуренс и 33-летнего директора галереи современного искусства Gladstone Gallery Кука Маруни продолжается ровно год: о нем заговорили прошлой весной, но уже в феврале актриса сказала «да» своему избраннику.
Обновлено в 07:28
Политика

Госсекретарь США Помпео прибыл в Сочи

Как ожидается, во вторник в Сочи он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также будет принят президентом России Владимиром Путиным.
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Авто

В Челябинске умелец собрал фантастический автомобиль T-Rex по снимку из интернета

В Челябинске мастер тюнинга собрал оригинальный трицикл, вдохновившись дизайном автомобиля Campagna T-Rex канадского производства.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матча

Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Александр Егоров: Для Еськова игра в Оренбурге была неудачной

Второй гол от Оренбурга был забит со штрафного, который не надо было назначать. Для Алексея Еськова это была неудачная игра.
Обновлено в 06:15
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Даниэле Де Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник, капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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