Футбол
Де Росси покинет «Рому» по окончании сезонаРИА Новости 03:40
Итальянская "Рома" в своем официальном микроблоге в Twitter сообщила, что капитан команды Даниэле Де Росси по окончании сезона покинет римский футбольный клуб.
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Политика
Парубий подписал закон о «госязыке»
Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:48
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Политика
Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники
Министр сообщил, что инцидент произошел во вторник утром, когда нефтепровод атаковали беспилотники со взрывчаткой.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Красноярске дети получили ожоги глаз на занятии по гимнастике
В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства получения ожогов глаз детьми на занятии по художественной гимнастике.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Автоспорт
Валттери Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Даниил Квят – 6-й
Гонщик Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим в начале первого дня сезонных тестов в Барселоне.
Обновлено в 07:41
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Политика
Климкин выдвинул ультиматум ЕС из-за санкций против России
В разговоре с представителями СМИ глава МИД Украины отметил, что "когда Россия начнет выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, Евросоюз пойдет ей навстречу, тогда будет разрушена вообще вся логика того, что было сделано ранее".
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Общество
В России нашли кефир за 750 рублей
В одном из магазинов Якутска покупатели нашли кефир бренда Parmalat, стоимость бутылки которого в зависимости от жирности молочного продукта варьируется от 740 до 750 рублей.
Обновлено в 06:41
Кино
В новой серии «Игры престолов» нашли киноляп
Среди промокадров к пятой серии последнего сезона фанаты обнаружили фото, на котором персонаж Джейме Ланнистер обнимает свою возлюбленную Серсею двумя руками.
Обновлено в 06:59
Происшествия
СК выяснит, получала ли пациентка частной клиники в Москве ожоги
По данным Ивановой, во вторник в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о женщине, которая в одной из частных московских клиник получила ожоги лица, шеи и кистей рук различной степени тяжести.
Обновлено в 07:44
Здоровье
В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии
Ранее сообщалось, что количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в Московской области за период с января по март снизилось почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
СКР обязали провести новую проверку по заявлениям о пытках «Свидетелей Иеговы» в ХМАО
Напомним, югорский омбудсмен больше месяца назад обратилась в прокуратуру Югры с просьбой провести проверку законности отказа в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников, принимавших участие в облавах на сургутских верующих, а также их допросов.
Обновлено в 07:04
Авто
Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway
Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Политика
Дмитрий Медведев обвинил чиновников в разгильдяйстве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал то, как чиновники выполняют поручения президента.
Обновлено в 07:28
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Энергетика
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Музыка
Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Наташа Королева показала несовершенную фигуру в купальнике
Певица совершенно не стесняется своей несовершенной фигуры и не гонится за идеалом.
Обновлено в 04:01
Хоккей
Андриевский стал главным тренером минского «Динамо»
Обновлено в 05:18
Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс отпраздновала помолвку
Роман Дженнифер Лоуренс и 33-летнего директора галереи современного искусства Gladstone Gallery Кука Маруни продолжается ровно год: о нем заговорили прошлой весной, но уже в феврале актриса сказала «да» своему избраннику.
Обновлено в 07:28
Политика
Госсекретарь США Помпео прибыл в Сочи
Как ожидается, во вторник в Сочи он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также будет принят президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:18
Авто
В Челябинске умелец собрал фантастический автомобиль T-Rex по снимку из интернета
В Челябинске мастер тюнинга собрал оригинальный трицикл, вдохновившись дизайном автомобиля Campagna T-Rex канадского производства.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матча
Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Александр Егоров: Для Еськова игра в Оренбурге была неудачной
Второй гол от Оренбурга был забит со штрафного, который не надо было назначать. Для Алексея Еськова это была неудачная игра.
Обновлено в 06:15