Итальянский полузащитник Даниэле де Росси дебютировал в составе «Бока Хуниорс». 36-летний хавбек вышел в стартовом составе в матче Кубка Аргентины против «Альмагро» и в первой же игре за новый клуб отметился голом.

Де Росси забил в дебютном матче за «Бока Хуниорс»

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