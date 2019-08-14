Футбол

Де Росси забил в дебютном матче за «Бока Хуниорс»Sports.ru 03:59

Итальянский полузащитник Даниэле де Росси дебютировал в составе «Бока Хуниорс». 36-летний хавбек вышел в стартовом составе в матче Кубка Аргентины против «Альмагро» и в первой же игре за новый клуб отметился голом.
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Де Росси забил в дебютном матче за «Бока Хуниорс». Видео

Спорт-Экспрессвчера в 23:10

Де Росси забил в дебютном матче за «Бока Хуниорс»

Sports.ru03:59

Де Росси забил гол в дебютном матче за «Боку Хуниорс»

Sport24.ruвчера в 21:33

Гол Де Росси не спас «Бока Хуниорс» от поражения в матче Кубка Аргентины

Советский спорт01:25

Де Росси забил гол в дебютном матче за «Бока Хуниорс»

Soccer.ruвчера в 22:48

Де Росси забил гол в дебютном матче за клуб «Бока Хуниорс»

Sportbox.RUвчера в 22:36

Де Росси забил гол в дебютном матче за клуб «Бока Хуниорс»

Матч ТВвчера в 22:35
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество

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Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

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Обновлено вчера в 16:54
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Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
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В Роскачестве назвали признаки некачественного вина

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
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Общество

Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены

Более 200 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за дождя и грозы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол

Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
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В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

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«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

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Даниэле Де Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник «Бока Хуниорс», бывший капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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