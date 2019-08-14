Футбол
Де Росси забил в дебютном матче за «Бока Хуниорс»Sports.ru 03:59
Итальянский полузащитник Даниэле де Росси дебютировал в составе «Бока Хуниорс». 36-летний хавбек вышел в стартовом составе в матче Кубка Аргентины против «Альмагро» и в первой же игре за новый клуб отметился голом.
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Обновлено вчера в 10:21
Общество
В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой
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Происшествия
Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея
Обновлено вчера в 00:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность
Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.
Обновлено в 02:15
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:02
Общество
В школах предложили ввести факультатив по киберспорту
Министерству просвещения предложили ввести в школах каждого региона факультативные уроки по киберспорту.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
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Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 16:54
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Общество
Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены
Более 200 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за дождя и грозы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:00
Футбол
Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.
Обновлено в 00:49
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Сервис заказа такси «Ситимобил» появится в Казани
До конца 2019 года сервис интернет-заказа такси «Ситимобил» начнет работать в 10 городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург и Казань, передают «Ведомости».
Обновлено в 03:51
Общество
Опрос: Более 60% россиян исповедуют православие
Опрос был проведен среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:49
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Михаил Прохоров может продать «Бруклин» за 2,35 миллиарда долларов
В настоящее время Цаю принадлежат 49% акций клуба: он приобрел их в апреле прошлого год за 1 миллиард долларов.
Обновлено в 04:21
Экономика
«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Путин поздравил власти Пакистана с Днем независимости страны
Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Пакистана с Днем независимости страны, сообщается 14 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 04:03
Авто
Renault подняла цены на большинство своих моделей в РФ
Компактный кроссовер Renault Kapture прибавил 1 – 20 тысяч рублей и предлагается дилерами марки по цене от 945 000 до 1 354 990 рублей, а хэтчбек Sandero от 577 000 до 817 990 рублей (подорожал на 8-10 тыс. руб.).
Обновлено в 00:47
Наука
Российские ученые нашли способ остановить рак легких
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Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
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Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44