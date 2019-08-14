Футбол
Де Росси забил в дебютном матче за «Бока Хуниорс»Sports.ru 03:59
Итальянский полузащитник Даниэле де Росси дебютировал в составе «Бока Хуниорс». 36-летний хавбек вышел в стартовом составе в матче Кубка Аргентины против «Альмагро» и в первой же игре за новый клуб отметился голом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Здоровье
Минздрав выявил регионы, где чаще всего умирают от туберкулеза
В пресс-службе Минздрава отметили, что смертность от туберкулеза в России сокращается.
Обновлено в 05:41
Футбол
ФК «Краснодар» перенес матч с «Тамбовом»
Обновлено в 05:35
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
В раунде плей-офф Лиги чемпионов "Краснодару" предстоит встреча с греческим клубом "Олимпиакос", который в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов оказался сильнее "Истанбула Башакшехир".
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Обновлено в 04:56
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено вчера в 14:09
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Политика
СБУ передала дело МН17 Нидерландам
Обновлено в 02:27
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Баскетбол
«Химки» начали подготовку к новому сезону
Баскетболисты Сергей Карасев, Евгений Валиев и Стефан Йович находятся в расположении своих сборных для подготовки к чемпионату миру, который стартует 31 августа в Китае.
Обновлено в 04:06
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя
В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
Обновлено в 05:10
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды из Днепра
Крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 12 августа в 15:53
Экономика
Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom договорились о слиянии
Телекомпания CBS Corp. и медиахолдинг Viacom Inc. сообщили об окончательном соглашении по слиянию активов, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22
Происшествия
Женщина погибла в массовом ДТП на Московском шоссе
Утром в среду 14 августа у населённого пункта Ушаки на Московском шоссе произошло массовое ДТП, в котором погибла женщина.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Авианесущий остров: Балтфлот испытал мобильные аэродромы
Обновлено вчера в 17:01
Наука
Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении
Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Жара не вернется в Москву до конца лета
Жаркая погода в оставшиеся дни лета в Москву не вернется.
Обновлено в 03:34
Авто
Обнародованы первые фото нового Kia Mohave
Южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые фотографии нового внедорожника Mohave 2020 модельного года на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Медведь разрыл могилу и утащил тело в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на кладбище в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил тело умершего человека.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
AP: террорист из Крайстчерча отправил письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, который обвиняется в терактах в мечетях новозеландского Крайстчерча, отправил из тюрьмы послание в Россию.
Обновлено в 05:23
Экономика
В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком
Казанский суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы бывшему трейдеру банка "Ак Барс" Артему Люлинскому по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).
Обновлено в 03:04
Космос
«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»
Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Пекин выбирает в Гонконге между консолидацией общества и распадом
Издание отмечает, что несмотря на то, что политический кризис в Сянгане продолжается уже два с половиной месяца, сосредоточение — не регулярной армии, а китайских внутренних войск — Народной вооруженной полиции (НВП) КНР началось только сейчас.
Обновлено в 05:16