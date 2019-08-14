Футбол
Де Росси забил гол в дебютном матче за «Боку Хуниорс»Sport24.ru вчера в 21:33
Для итальянского хавбека матч против «Альмагро» является дебютным за «Боку Хуниорс». Де Росси стал свободным агентом этим летом, покинув «Рому», в которой провел всю карьеру. На счету 36-летнего Де Росси 616 матчей за «Рому» и 117 игр за сборную Италии.
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Футбол
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Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе
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Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
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75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов
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NAVI и Virtus.pro узнали соперников на The International 2019
Natus Vincere и Virtus.pro узнали своих соперников по групповому этапу The International 2019.
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В США отменили участие Пласидо Доминго в концерте из-за секс-скандала
Симфонический оркестр в американской Филадельфии отменил участие испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, в премьерном концерте сезона 18 сентября.
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В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
Изнасилованной уфимской дознавательнице стало плохо в суде
Обновлено вчера в 07:31
Футбол
В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»
Обновлено вчера в 08:24
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено вчера в 03:02
Технологии
Частотное право: Минкомсвязь изменила концепцию развития 5G
Наиболее приоритетная полоса частот для развития 5G в России с точки зрения международной гармонизации –– 3,4–3,8 ГГц, следует из обновленного проекта концепции Минкомсвязи, который в конце прошлой недели ведомство разослало участникам профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика».
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула
По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Медведь убил мужчину на Камчатке
"Тело мужчины 1978 г.р. местные жители обнаружили в ночь на среду на берегу Охотского моря возле поселка Озерновский Усть-Большерецкого района", - сказал представитель полиции.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Россияне стали покупать меньше мяса
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 01:04