Футбол

Де Росси забил гол в дебютном матче за «Боку Хуниорс»Sport24.ru вчера в 21:33

Для итальянского хавбека матч против «Альмагро» является дебютным за «Боку Хуниорс». Де Росси стал свободным агентом этим летом, покинув «Рому», в которой провел всю карьеру. На счету 36-летнего Де Росси 616 матчей за «Рому» и 117 игр за сборную Италии.
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Де Росси забил гол в дебютном матче за «Боку Хуниорс»

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Де Росси забил в дебютном матче за «Бока Хуниорс» (ВИДЕО)

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