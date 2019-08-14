Для итальянского хавбека матч против «Альмагро» является дебютным за «Боку Хуниорс». Де Росси стал свободным агентом этим летом, покинув «Рому», в которой провел всю карьеру. На счету 36-летнего Де Росси 616 матчей за «Рому» и 117 игр за сборную Италии.

Де Росси забил гол в дебютном матче за «Боку Хуниорс»

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