Бывший игрок "Ромы" и сборной Италии Даниэле Де Росси отличился голом в дебютном матче за "Бока Хуниорс". 36-летний хавбек уже на 28-й минуте открыл счёт в матче 1/16 финала Кубка Аргентины против "Альмагро", замкнув головой подачу с углового.

Де Росси забил гол в дебютном матче за «Бока Хуниорс»

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