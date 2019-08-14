Футбол

Де Росси забил гол в дебютном матче за «Бока Хуниорс»Soccer.ru вчера в 22:48

Бывший игрок "Ромы" и сборной Италии Даниэле Де Росси отличился голом в дебютном матче за "Бока Хуниорс". 36-летний хавбек уже на 28-й минуте открыл счёт в матче 1/16 финала Кубка Аргентины против "Альмагро", замкнув головой подачу с углового.
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Де Росси забил гол в дебютном матче за «Боку Хуниорс»

Sport24.ruвчера в 21:33

Де Росси забил в дебютном матче за «Бока Хуниорс». Видео

Спорт-Экспрессвчера в 23:10

Де Росси забил гол в дебютном матче за клуб «Бока Хуниорс»

Sportbox.RUвчера в 22:36

Де Росси забил гол в дебютном матче за «Бока Хуниорс»

Soccer.ruвчера в 22:48

Де Росси забил гол в дебютном матче за клуб «Бока Хуниорс»

Матч ТВвчера в 22:35
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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