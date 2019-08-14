Футбол
Чемпион мира Де Росси забил в дебютном матче за «Бока Хуниорс»РБК 02:53
Чемпион мира в составе сборной Италии, защитник Даниэле Де Росси забил гол в первом же матче за «Бока Хуниорс». Новый клуб Де России уступил в домашней встрече 1/16 финала Кубка Аргентины команде второго дивизиона «Альмагро». 36-летний полузащитник отличился 27-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Армия и оружие
Украинская военная разведка описала четыре сценария нападения России
Главное управление разведки Минобороны Украины описало несколько возможных сценариев агрессии России в ближайшие годы, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Главным «врагом» вина является кислород, о его наличии в красном вине говорит запах вареной свеклы, в белом — запах моченого яблока, старого погреба или подгнившей листвы.
Обновлено в 02:22
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено вчера в 07:28
Кино
Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 05:57
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Более 50 человек пострадали в результате ДТП в Рио-де-Жанейро
По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП с участием двух автобусов в центре Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 00:46
Футбол
«Ливерпуль» и «Челси» проведут матч за Суперкубок УЕФА
В Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» состоится футбольный матч между английскими «Ливерпулем» и «Челси».
Обновлено вчера в 21:04
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
ЦБ заставит банки перейти на открытые приложения
Сегодня, 14 августа 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ на прошлой неделе провёл «секретное» совещание с банкирами, представив на нём концепцию и «дорожную карту» развития открытых приложений.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Снайпер «Азова» подорвался в Донбассе
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым
Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:35
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый спас
Обновлено в 00:48
Футбол
Определились все пары участников раунда плей-офф Лиги чемпионов
Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов. По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились следующие пары.
Обновлено в 01:29
Наука
Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Экономика
Россияне стали покупать меньше мяса
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 01:04
Общество
Россияне стали реже разводиться и меньше жениться
Число регистрация браков в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 46 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а разводов — на 64,4 тыс. Об этом сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 22:17
Футбол
Алексей Миранчук: «Достаточно было взгляда Кучука»
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал о требованиях Леонида Кучука, возглавлявшего железнодорожников с июня 2013 года по октябрь 2014 года.
Обновлено в 01:31
Общество
Либертарианская партия подала заявку на шествие 25 августа
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
Спад экономики начался до санкций Западные финансовые санкции определенно повлияли на экономику России, но не были единственной движущей силой кризиса, отмечают авторы статьи.
Обновлено в 02:01
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал фильм, за который ему стыдно
Фильм повествует о компании парней в возрасте 20 лет, которые каждую субботу проводят вместе с закусочной Лос-Анджелеса с новыми девушками.
Обновлено в 00:46
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать колбасу
Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать качественную вареную колбасу, сообщает kp.ru.
Обновлено вчера в 03:09
Происшествия
Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью
Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области).
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 04:25