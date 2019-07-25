Футбол

Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»Soccer.ru вчера в 17:13

"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды. Футболист получил теплый прием от болельщиков, успешно прошел медобследование и впервые примерил футболку новой команды.
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Леандро Паредес: «Де Росси всегда мечтал играть за „Боку“»

Sportbox.RU01:48

Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»

Бомбардир.рувчера в 17:22

Леандро Паредес: «Де Росси исполняет мечту - он будет играть за „Боку“»

Спорт-Экспресс00:22

«Бока Хуниорс» подтвердила переход Де Росси

Sport24.ruвчера в 16:55

Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»

Soccer.ruвчера в 17:13

Леандро Паредес: «Де Росси всегда мечтал играть за „Боку“»

Матч ТВ01:48

«Бока Хуниорс» объявил о подписании Де Росси

Чемпионатвчера в 17:07
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Обновлено в 02:57
Политика

На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера

Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области

Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Политика

В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски

По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:48
Здоровье

Мужчина умер из-за поедающего мозг паразита после посещения аквапарка

Американец Эдди Грей заразился редким паразитом, пожирающим человеческий мозг, в популярном аквапарке в Северной Каролине, США, и умер.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Boeing отказался создавать новую баллистическую ракету

Американский авиастроительный концерн Boeing отозвал заявку на участие в тендере ВВС США на создание новой стратегической баллистической ракеты, которая в перспективе должна будет заменить устаревшие Minuteman-III.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Тамбовский хоккеист умер после драки в баре

Обновлено в 04:22
Политика

Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима

Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Наука

«Хлыст: Секты, литература и революция»

Посетив Советскую Россию в 1920-х, немецкий филолог и историк Рене Фюлоп-Миллер описал происходившее там как победу воинственной хилиастической секты; в его воображении стояла картина Мюнстера.
Обновлено вчера в 14:01
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Экономика

Россиян предупредили о подорожании сладостей

Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Два теплохода столкнулись в Подмосковье

Обновлено в 05:50
Армия и оружие

В День ВМФ в Севастополе поднимут флаг «Императрицы Марии»

Обновлено вчера в 17:01
Политика

Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны

Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено в 05:50
Экономика

Алексей Ананьев потерял контроль над «Техносервом»

Алексей Ананьев продал кипрскую компанию, через которую владел 10,01% крупного российского IT-интегратора «Группы Техносерв», сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.
Обновлено в 04:56
Политика

Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400

Турция намерена приступить к использованию ЗРК С-400 весной следующего года, заявил в ходе выступления в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 06:32
Общество

Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов»

Прокуратура Свердловской области завершила проверку в отношении высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге как о «городе бесов», сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Мужчина расстрелял нескольких людей на улицах Лос-Анджелеса

Вооруженный мужчина в Лос-Анджелесе открыл стрельбу на улицах города, в результате погибли четыре человека.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Полиция начала проверку свалки, где нашли копии паспортов петербуржцев

Обновлено в 04:03
Теннис

Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов

В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
Экономика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Общество

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Обновлено в 05:10
Происшествия

Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков

Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.
Обновлено в 04:50
Политика

Путин положительно оценил рост доходов музеев в 2,5 раза

Президент России Владимир Путин положительно оценил рост доходов музеев в 2,5 раза за последние годы.
Обновлено в 05:21
Общество

В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу

Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Политика

Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Театры

Смольный попросили решить вопрос с выступлениями балета Эйфмана в Александринке

Обновлено в 04:31
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