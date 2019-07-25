Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»Soccer.ru вчера в 17:13
"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды. Футболист получил теплый прием от болельщиков, успешно прошел медобследование и впервые примерил футболку новой команды.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Политика
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:48
Здоровье
Мужчина умер из-за поедающего мозг паразита после посещения аквапарка
Американец Эдди Грей заразился редким паразитом, пожирающим человеческий мозг, в популярном аквапарке в Северной Каролине, США, и умер.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Boeing отказался создавать новую баллистическую ракету
Американский авиастроительный концерн Boeing отозвал заявку на участие в тендере ВВС США на создание новой стратегической баллистической ракеты, которая в перспективе должна будет заменить устаревшие Minuteman-III.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Наука
«Хлыст: Секты, литература и революция»
Посетив Советскую Россию в 1920-х, немецкий филолог и историк Рене Фюлоп-Миллер описал происходившее там как победу воинственной хилиастической секты; в его воображении стояла картина Мюнстера.
Обновлено вчера в 14:01
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Подмосковье
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
В День ВМФ в Севастополе поднимут флаг «Императрицы Марии»
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено в 05:50
Экономика
Алексей Ананьев потерял контроль над «Техносервом»
Алексей Ананьев продал кипрскую компанию, через которую владел 10,01% крупного российского IT-интегратора «Группы Техносерв», сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.
Обновлено в 04:56
Политика
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Турция намерена приступить к использованию ЗРК С-400 весной следующего года, заявил в ходе выступления в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 06:32
Общество
Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов»
Прокуратура Свердловской области завершила проверку в отношении высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге как о «городе бесов», сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Мужчина расстрелял нескольких людей на улицах Лос-Анджелеса
Вооруженный мужчина в Лос-Анджелесе открыл стрельбу на улицах города, в результате погибли четыре человека.
Обновлено в 04:39
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Происшествия
Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков
Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.
Обновлено в 04:50
Политика
Путин положительно оценил рост доходов музеев в 2,5 раза
Президент России Владимир Путин положительно оценил рост доходов музеев в 2,5 раза за последние годы.
Обновлено в 05:21
Общество
В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Политика
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29