"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды. Футболист получил теплый прием от болельщиков, успешно прошел медобследование и впервые примерил футболку новой команды.

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Политика На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.

Общество Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.

Политика В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.

Здоровье Мужчина умер из-за поедающего мозг паразита после посещения аквапарка Американец Эдди Грей заразился редким паразитом, пожирающим человеческий мозг, в популярном аквапарке в Северной Каролине, США, и умер.

Армия и оружие Boeing отказался создавать новую баллистическую ракету Американский авиастроительный концерн Boeing отозвал заявку на участие в тендере ВВС США на создание новой стратегической баллистической ракеты, которая в перспективе должна будет заменить устаревшие Minuteman-III.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Политика Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.

Наука «Хлыст: Секты, литература и революция» Посетив Советскую Россию в 1920-х, немецкий филолог и историк Рене Фюлоп-Миллер описал происходившее там как победу воинственной хилиастической секты; в его воображении стояла картина Мюнстера.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится на сайте регулятора.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Экономика Россиян предупредили о подорожании сладостей Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.

Политика Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

Экономика Алексей Ананьев потерял контроль над «Техносервом» Алексей Ананьев продал кипрскую компанию, через которую владел 10,01% крупного российского IT-интегратора «Группы Техносерв», сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.

Политика Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400 Турция намерена приступить к использованию ЗРК С-400 весной следующего года, заявил в ходе выступления в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Общество Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов» Прокуратура Свердловской области завершила проверку в отношении высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге как о «городе бесов», сообщает интернет-издание Znak.

Происшествия Мужчина расстрелял нескольких людей на улицах Лос-Анджелеса Вооруженный мужчина в Лос-Анджелесе открыл стрельбу на улицах города, в результате погибли четыре человека.

Теннис Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".

Экономика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Происшествия Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.

Политика Путин положительно оценил рост доходов музеев в 2,5 раза Президент России Владимир Путин положительно оценил рост доходов музеев в 2,5 раза за последние годы.

Общество В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка Режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.