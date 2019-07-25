"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды. Футболист получил теплый прием от болельщиков, успешно прошел медобследование и впервые примерил футболку новой команды.

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Общество В выходные на севере России может выпасть снег Погода на днях испортится почти на всей территории европейской части нашей страны.

Происшествия Россиянин получил срок за твит о теракте в архангельском офисе ФСБ Гарнизонный военный суд Самары приговорил к году колонии 23-летнего жителя Тольятти Александра Довыденкова из-за твита про теракт в приемной УФСБ в Архангельске.

Политика СБУ задержала российский танкер В настоящий момент в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Гаджеты Компания Xiaomi готовит доступные 4К-телевизоры Redmi Предполагается, что в доступном ценовом сегменте, на котором сконцентрировались в Redmi, у телевизоров бренда просто не будет никаких реальных конкурентов.

Политика В Британии оштрафовали RT на миллионы Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).

Политика Мосгоризбирком пожалуется на Соболь в СКР из-за срыва заседания Московская городская избирательная комиссия (МГИК) обратится в Следственный комитет России (СКР) из-за срыва заседания комиссии незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь, сообщил журналистам член комиссии Дмитрий Реут.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся банный комплекс Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров.

Армия и оружие Fox: Иран произвел запуск баллистической ракеты Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Политика Зеленский и Трамп по телефону обсудили Россию Зеленский в ответ поблагодарил Трампа "за лидерство США" в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Экономика В России могут подорожать сладости Из-за подорожания сырья цены на кондитерские изделия в России в ближайшие полгода могут вырасти на 5-7%, сообщили «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате.

Общество В Совфеде одобрили продление «дачной амнистии» до марта 2021 года Совет Федерации одобрил принятый накануне законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, передает ТАСС.

Авто ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год Изначально номера нового образца должны были начать выдаваться с 1 января 2019 года, однако из-за особенности системы полицейских госзакупок ведомство просит отложить нововведение до 1 августа.

Авто «Гелик» и вездеход Mercedes-Benz прошли испытания на бездорожье Второй участник испытаний — Unimog — 15 раз подряд признавался «Внедорожником года» по версии читателей журнала Off Road.

Происшествия У берегов Азербайджана иранское судно попало в аварию Иранский грузовой корабль попал в аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани, на место ЧП привлечены два вертолета МЧС, сообщили РИА Новости в государственном морском агентстве Азербайджана.

Здоровье В Пензенской области в 16 селах ФАПы появятся впервые Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Instagram рассказал о строительстве и ремонте фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Происшествия В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.