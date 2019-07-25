Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»Soccer.ru вчера в 17:13
"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды. Футболист получил теплый прием от болельщиков, успешно прошел медобследование и впервые примерил футболку новой команды.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 16:03
Общество
В выходные на севере России может выпасть снег
Погода на днях испортится почти на всей территории европейской части нашей страны.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
Россиянин получил срок за твит о теракте в архангельском офисе ФСБ
Гарнизонный военный суд Самары приговорил к году колонии 23-летнего жителя Тольятти Александра Довыденкова из-за твита про теракт в приемной УФСБ в Архангельске.
Обновлено в 07:22
Политика
СБУ задержала российский танкер
В настоящий момент в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 07:07
Гаджеты
Компания Xiaomi готовит доступные 4К-телевизоры Redmi
Предполагается, что в доступном ценовом сегменте, на котором сконцентрировались в Redmi, у телевизоров бренда просто не будет никаких реальных конкурентов.
Обновлено в 07:15
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Политика
Мосгоризбирком пожалуется на Соболь в СКР из-за срыва заседания
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) обратится в Следственный комитет России (СКР) из-за срыва заседания комиссии незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь, сообщил журналистам член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся банный комплекс
Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Fox: Иран произвел запуск баллистической ракеты
Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля
Обновлено в 07:27
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Политика
Зеленский и Трамп по телефону обсудили Россию
Зеленский в ответ поблагодарил Трампа "за лидерство США" в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.
Обновлено вчера в 13:11
Здоровье
Гречку следует употреблять в пищу три раза в неделю
Обновлено в 01:40
Общество
В Брянске парня наказали за прыжки со скакалкой на Кургане
Обновлено в 07:33
Экономика
В России могут подорожать сладости
Из-за подорожания сырья цены на кондитерские изделия в России в ближайшие полгода могут вырасти на 5-7%, сообщили «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Обновлено в 02:59
Общество
В Совфеде одобрили продление «дачной амнистии» до марта 2021 года
Совет Федерации одобрил принятый накануне законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, передает ТАСС.
Обновлено в 06:40
Авто
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Изначально номера нового образца должны были начать выдаваться с 1 января 2019 года, однако из-за особенности системы полицейских госзакупок ведомство просит отложить нововведение до 1 августа.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
CIT: Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы, использование которых отрицало
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Вся мощь флота: генеральная репетиция ко Дню ВМФ прошла в Севастополе
В Севастополе прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ. Многие элементы выполняются впервые.
Обновлено в 06:45
Футбол
Роман Орещук: «Трансферная кампания „Динамо“ еще не закончена»
Трансферная кампания «Динамо» еще не закончена, — сказал Орещук.
Обновлено в 03:18
Авто
«Гелик» и вездеход Mercedes-Benz прошли испытания на бездорожье
Второй участник испытаний — Unimog — 15 раз подряд признавался «Внедорожником года» по версии читателей журнала Off Road.
Обновлено в 07:49
Происшествия
У берегов Азербайджана иранское судно попало в аварию
Иранский грузовой корабль попал в аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани, на место ЧП привлечены два вертолета МЧС, сообщили РИА Новости в государственном морском агентстве Азербайджана.
Обновлено в 07:29
Здоровье
В Пензенской области в 16 селах ФАПы появятся впервые
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Instagram рассказал о строительстве и ремонте фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Технологии
Борисов поручил обеспечить технополис «Эра» ускорителями нейросетей
Первый ускоритель нейронных сетей появился в инновационном технополисе Минобороны РФ "Эра" в Анапе, вице-премьер Юрий Борисов предложил поставить в научные роты ещё до полусотни таких устройств.
Обновлено в 07:49
Экономика
Крымский рекорд: отдых подешевел, желающих все больше
Обновлено в 05:53