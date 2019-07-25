"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды. Футболист получил теплый прием от болельщиков, успешно прошел медобследование и впервые примерил футболку новой команды.

Спорт день за днем

Кино Вышел трейлер продолжения «Zомбилэнда» Лента выйдет в прокат 24 октября. Картина «Добро пожаловать в Zомбилэнд» вышла в 2009 году.

Происшествия Красноярец убил свою жену во время отдыха на Беле Трагедия произошла вечером 22 июля на одной из баз отдыха на берегу озера Беле в Хакасии.

Экономика В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.

Политика Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Гаджеты Creoqode Lyra — портативная консоль, опоздавшая к лету На Kickstarter проводится кампания по сбору денег на выпуск новой портативной игровой консоли Lyra производства Creoqode.

Политика Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Политика Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Моряки задержанного танкера прибыли в Москву Экипаж задержанного на Украине в порту Измаил российского танкера, прибыл в Москву, сообщает ТАСС.

Происшествия В Челябинске в ДТП с автобусом и автокраном пострадали восемь человек Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии после столкновения в пятницу в Челябинске автокрана и автобуса ПАЗ, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

Происшествия В Германии 50 выпускников попытались взять штурмом полицейский участок Пятьдесят выпускников в Германии попытались взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга, которого задержали стражи порядка на церемонии вручения дипломов в школе.

Теннис Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.

Экономика На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.

Политика Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17 Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

Армия и оружие Украина обеспокоена «сеансами освещения» ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ Украина выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Культура Выставка «Улица Дальнего Востока» состоится в рамках ВЭФ В рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс с 3 по 8 сентября будет открыта выставка «Улица Дальнего Востока».

Кино Названы лауреаты кинофестиваля «Горький fest» В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького 25 июля прошла торжественная церемония награждения лауреатов кинофестиваля «Горький fest».

Происшествия В Саранске мужчина устроил стрельбу по непослушным детям В Саранске полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу по детям из пневматического пистолета. Один из мальчиков получил ранение.

Происшествия На свалке в Невском районе нашли копии паспортов В четверг, 25 июля на незаконной свалке между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной в Невском районе нашли множество копий паспортов петербуржцев.

Происшествия В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Политика МИД России изучит решение Палестины об отказе от соглашений с Израилем В четверг, как информировало агентство WAFA, президент Государства Палестина Махмуд Аббас по итогам прошедшего в Рамалле заседания палестинского руководства, заявил, что палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем.

Политика Украина придумала замену российскому газу Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.