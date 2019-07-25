Футбол

Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»Soccer.ru вчера в 17:13

"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды. Футболист получил теплый прием от болельщиков, успешно прошел медобследование и впервые примерил футболку новой команды.
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