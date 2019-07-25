Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»Soccer.ru вчера в 17:13
"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды. Футболист получил теплый прием от болельщиков, успешно прошел медобследование и впервые примерил футболку новой команды.
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Кино
Вышел трейлер продолжения «Zомбилэнда»
Лента выйдет в прокат 24 октября. Картина «Добро пожаловать в Zомбилэнд» вышла в 2009 году.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Красноярец убил свою жену во время отдыха на Беле
Трагедия произошла вечером 22 июля на одной из баз отдыха на берегу озера Беле в Хакасии.
Обновлено в 04:46
Экономика
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Обновлено в 05:04
Политика
Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России
Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Creoqode Lyra — портативная консоль, опоздавшая к лету
На Kickstarter проводится кампания по сбору денег на выпуск новой портативной игровой консоли Lyra производства Creoqode.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Обновлено в 02:19
Политика
Моряки задержанного танкера прибыли в Москву
Экипаж задержанного на Украине в порту Измаил российского танкера, прибыл в Москву, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 04:55
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
В Челябинске в ДТП с автобусом и автокраном пострадали восемь человек
Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии после столкновения в пятницу в Челябинске автокрана и автобуса ПАЗ, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Германии 50 выпускников попытались взять штурмом полицейский участок
Пятьдесят выпускников в Германии попытались взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга, которого задержали стражи порядка на церемонии вручения дипломов в школе.
Обновлено в 04:55
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено вчера в 09:26
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие
Украина обеспокоена «сеансами освещения» ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ
Украина выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.
Обновлено в 02:44
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Культура
Выставка «Улица Дальнего Востока» состоится в рамках ВЭФ
В рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс с 3 по 8 сентября будет открыта выставка «Улица Дальнего Востока».
Обновлено в 03:44
Кино
Названы лауреаты кинофестиваля «Горький fest»
В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького 25 июля прошла торжественная церемония награждения лауреатов кинофестиваля «Горький fest».
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Саранске мужчина устроил стрельбу по непослушным детям
В Саранске полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу по детям из пневматического пистолета. Один из мальчиков получил ранение.
Обновлено в 04:09
Происшествия
На свалке в Невском районе нашли копии паспортов
В четверг, 25 июля на незаконной свалке между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной в Невском районе нашли множество копий паспортов петербуржцев.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра
Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.
Обновлено в 01:04
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
МИД России изучит решение Палестины об отказе от соглашений с Израилем
В четверг, как информировало агентство WAFA, президент Государства Палестина Махмуд Аббас по итогам прошедшего в Рамалле заседания палестинского руководства, заявил, что палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем.
Обновлено в 04:21
Политика
Украина придумала замену российскому газу
Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53