Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»Soccer.ru вчера в 17:13
Представители "Бока Хуниорс" провели для Де Росси экскурсию по легендарному стадиону "Бомбанера". В понедельник состоится пресс-конференция, на которой клуб представит экс-капитана "Ромы" общественности.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Происшествия
Опубликовано видео нападения на Порошенко после допроса
Ранее Порошенко не явился на допрос по 11 уголовным делам в Госбюро расследований Украины.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
Пожилой человек скончался от теплового удара в Испании
В результате теплового удара в Испании скончался пожилой мужчина, сообщает газета El Pais.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Mail.Ru Group и «Сбербанк» создают конкурента «Яндекс.Такси»
"Сбербанк" и Mail.Ru Group сообщили утром в четверг о планах создать совместное предприятие на базе сервиса такси "Ситимобил", доставки еды Delivery Club и компании "Фудплекс", которую банк развивает вместе с Rambler Group.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.
Обновлено 24 июля в 11:11
Происшествия
В Челябинске столкнулись автокран и три маршрутки, есть погибший
В Челябинске столкнулись три ПАЗа и автокран. Один человек погиб, пишут местные СМИ. Несколько человек получили травмы.
Обновлено в 01:49
Политика
Помпео заявил, что США сократили возможности России «влиять на выборы»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сократили возможности РФ "влиять на выборы" и работают над недопущением вмешательства со стороны Ирана, КНДР и Китая.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Общество
В Приамурье объявили штормовое предупреждение из-за новых ливней
Синоптики обещают в понедельник новый ливневый циклон в Приамурье, где из-за сильных дождей уже подтопило несколько районов, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Обновлено в 01:34
Здоровье
В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор
Руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пояснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за отсутствия мест в палатах, которое возникло в связи с закрытием другого роддома на санитарную обработку.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Капитан задержанного танкера рассказал об изъятии документов
Капитан захваченного СБУ российского танкера Илья Дробязко рассказал, что некоторые документы были изъяты во время досмотра танкера, сообщает RT.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Трамп оценил ракетные пуски КНДР
Ранее в командовании Вооружённых сил США в Республике Корея заявили, что ракетные пуски КНДР не были направлены против позиций южнокорейских и американских военных на Корейском полуострове.
Обновлено в 00:18
Политика
Партия Зеленского выступила за рынок земельной собственности
Глава украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила выступает за рынок земельной собственности, а также за либерализацию социальной сферы.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
МИД РФ: Россия не нарушала воздушное пространство Южной Кореи
Сегодня, 25 июля, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провёл встречу с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ, в ходе которой констатировал, что Российская Федерация не нарушала воздушное пространство иностранных государств.
Обновлено вчера в 11:58
Футбол
Лерой Фер вернулся в «Фейеноорд» спустя 8 лет
29-летний голландец вернулся в родной клуб из Роттердама спустя 8 лет.
Обновлено вчера в 21:45
Теннис
Кузнецова не поедет на турнир в Вашингтон из-за проблем с визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не будет участвовать в теннисном турнире в Вашингтоне, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С первого августа в России вступает в силу ряд законопроектов, которые способны изменить жизнь населения.
Обновлено в 01:15
Футбол
Хаджибегич возглавил сборную Черногории
Фарук Хаджибегич назначен главным тренером сборной Черногории.
Обновлено в 00:06
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено 24 июля в 02:51
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено 24 июля в 05:48
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено вчера в 11:45
Армия и оружие
Накануне Дня ВМФ у побережья Камчатки в память о погибших моряках на воду возложены венки и цветы
Обновлено в 01:21
Наука
Изменения в мозге нашли у работавших на Кубе дипломатов США
В поисках причин в университете Пенсильвании провели исследование ставших подверженными «синдрому Гаваны» 23 мужчин и 17 женщин, сравнив их показатели с контрольной группой из 48 граждан США, никогда не посещавших Кубу.
Обновлено 24 июля в 15:45
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 09:53