Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»Soccer.ru 17:13
Представители "Бока Хуниорс" провели для Де Росси экскурсию по легендарному стадиону "Бомбанера". В понедельник состоится пресс-конференция, на которой клуб представит экс-капитана "Ромы" общественности.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй С-400
Обновлено в 16:39
Политика
Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России
В свою очередь Зеленский выразил Трампу благодарность за лидерство Вашингтона "в сохранении и усилении санкционного давления" на Москву.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Гаджеты
Motorola Moto E6 получил Snapdragon 435 и ценник в 150 долларов
Основная камера одинарная и имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная получила датчик на 5 Мп.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
СБ ООН продлил на полгода мандат миротворческой миссии на Кипре
Совет Безопасности ООН в четверг продлил до конца января 2020 года (еще на полгода) срок полномочий Вооруженных сил Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), размещенных в буферной зоне.
Обновлено в 16:58
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Политика
Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома
Полиция вынесла вынесла на диване из здания Мосгоризбиркома и задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь, сообщил в прямом эфире телеканал "Дождь".
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии
Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.
Обновлено в 04:55
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Политика
Моряки с задержанного СБУ танкера прибыли в аэропорт Кишинева
Моряки с задержанного на Украине российского танкера приехали в аэропорт столицы Молдавии.
Обновлено в 16:35
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе № 5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе № 8.
Обновлено в 07:53
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Обновлено в 11:33
Политика
В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином
В прокуратуре австрийского Зальцбурга заявили, что разработку подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Футбол
Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал Кононова
Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.
Обновлено в 18:15
Футбол
«Астон Вилла» приобрела полузащитника «Манчестер Сити»
Бразильский полузащитник Дуглас Луис, принадлежащий «Манчестер Сити», перебрался в «Астон Виллу».
Обновлено в 12:05
Происшествия
Шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка во Франции
Обновлено в 17:29
Футбол
Гол Ансальди помог «Торино» разгромить «Дебрецен» в Лиге Европы
"Торино" разгромил "Дебрецен" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 3:0. В составе итальянского клуба отличился бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди.
Обновлено в 16:57
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Политика
США заявили об отсутствии влияния России на итоги выборов
18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.
Обновлено в 17:51
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52