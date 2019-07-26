Футбол

Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»Soccer.ru 17:13

Представители "Бока Хуниорс" провели для Де Росси экскурсию по легендарному стадиону "Бомбанера". В понедельник состоится пресс-конференция, на которой клуб представит экс-капитана "Ромы" общественности.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»

Бомбардир.ру17:22

Де Росси стал игроком «Боки Хуниорс»

Матч ТВ17:40

Де Росси стал игроком «Боки Хуниорс»

Sportbox.RU17:40

Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»

Soccer.ru17:13

«Бока Хуниорс» подтвердила переход Де Росси

Sport24.ru16:55

«Бока Хуниорс» объявила о подписании Де Росси

Чемпионат17:07

Де России стал игроком «Бока Хуниорс»

Спорт-Экспресс17:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Политика

Власти США просят Турцию не вводить в строй С-400

Обновлено в 16:39
Политика

Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России

В свою очередь Зеленский выразил Трампу благодарность за лидерство Вашингтона "в сохранении и усилении санкционного давления" на Москву.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят

Обновлено в 02:39
Происшествия

Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Нижегородцы учинили самосуд над бандой малолетних хулиганов

Обновлено в 05:56
Происшествия

Убийство женщины на глазах у детей в Подмосковье попало на видео

Обновлено в 16:31
Происшествия

Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии

Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Гаджеты

Motorola Moto E6 получил Snapdragon 435 и ценник в 150 долларов

Основная камера одинарная и имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная получила датчик на 5 Мп.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие

СБ ООН продлил на полгода мандат миротворческой миссии на Кипре

Совет Безопасности ООН в четверг продлил до конца января 2020 года (еще на полгода) срок полномочий Вооруженных сил Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), размещенных в буферной зоне.
Обновлено в 16:58
Космос

В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Политика

Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома

Полиция вынесла вынесла на диване из здания Мосгоризбиркома и задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь, сообщил в прямом эфире телеканал "Дождь".
Обновлено в 18:02
Армия и оружие

Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии

Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.
Обновлено в 04:55
Религия

Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Политика

Моряки с задержанного СБУ танкера прибыли в аэропорт Кишинева

Моряки с задержанного на Украине российского танкера приехали в аэропорт столицы Молдавии.
Обновлено в 16:35
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Moonlighter и This War of Mine

Обновлено в 12:06
Политика

В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе № 5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе № 8.
Обновлено в 07:53
Кино

Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»

Обновлено в 11:33
Политика

В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином

В прокуратуре австрийского Зальцбурга заявили, что разработку подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма

БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Футбол

Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал Кононова

Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.
Обновлено в 18:15
Футбол

«Астон Вилла» приобрела полузащитника «Манчестер Сити»

Бразильский полузащитник Дуглас Луис, принадлежащий «Манчестер Сити», перебрался в «Астон Виллу».
Обновлено в 12:05
Происшествия

Шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка во Франции

Обновлено в 17:29
Футбол

Гол Ансальди помог «Торино» разгромить «Дебрецен» в Лиге Европы

"Торино" разгромил "Дебрецен" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 3:0. В составе итальянского клуба отличился бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди.
Обновлено в 16:57
Единоборства

Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой

Обновлено в 14:46
Политика

США заявили об отсутствии влияния России на итоги выборов

18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.
Обновлено в 17:51
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки

Обновлено в 06:54
Экономика

Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
ещё по теме
Даниэле Де Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник, бывший капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное