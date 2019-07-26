Представители "Бока Хуниорс" провели для Де Росси экскурсию по легендарному стадиону "Бомбанера". В понедельник состоится пресс-конференция, на которой клуб представит экс-капитана "Ромы" общественности.

Спорт день за днем

Политика Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России В свою очередь Зеленский выразил Трампу благодарность за лидерство Вашингтона "в сохранении и усилении санкционного давления" на Москву.

Происшествия Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.

Происшествия Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.

Гаджеты Motorola Moto E6 получил Snapdragon 435 и ценник в 150 долларов Основная камера одинарная и имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная получила датчик на 5 Мп.

Армия и оружие СБ ООН продлил на полгода мандат миротворческой миссии на Кипре Совет Безопасности ООН в четверг продлил до конца января 2020 года (еще на полгода) срок полномочий Вооруженных сил Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), размещенных в буферной зоне.

Космос В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Политика Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома Полиция вынесла вынесла на диване из здания Мосгоризбиркома и задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь, сообщил в прямом эфире телеканал "Дождь".

Армия и оружие Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.

Религия Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Политика Моряки с задержанного СБУ танкера прибыли в аэропорт Кишинева Моряки с задержанного на Украине российского танкера приехали в аэропорт столицы Молдавии.

Политика В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе № 5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе № 8.

Политика В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином В прокуратуре австрийского Зальцбурга заявили, что разработку подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба.

Армия и оружие Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Футбол Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал Кононова Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.

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Политика США заявили об отсутствии влияния России на итоги выборов 18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Экономика Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.