Футбол

Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»Soccer.ru 17:13

Представители "Бока Хуниорс" провели для Де Росси экскурсию по легендарному стадиону "Бомбанера". В понедельник состоится пресс-конференция, на которой клуб представит экс-капитана "Ромы" общественности.
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«Бока Хуниорс» подтвердила переход Де Росси

Sport24.ru16:55

Де Росси стал игроком «Боки Хуниорс»

Матч ТВ17:40

Следом за Де Росси «Бока Хуниорс» может подписать Жиньяка

Спорт-Экспресс19:11

Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»

Soccer.ru17:13

Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»

Бомбардир.ру17:22

Де Росси стал игроком «Боки Хуниорс»

Sportbox.RU17:40

«Бока Хуниорс» объявила о подписании Де Росси

Чемпионат17:07
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Происшествия

Ещё один ребёнок госпитализирован после пожара в лагере «Холдоми»

В Хабаровском крае госпитализирован ещё один ребёнок после пожара в палаточном лагере «Холдоми».
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Политика

В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля.
Обновлено в 21:08
Авто

DAF XF признан лучшим грузовиком для крупных автопарков

Грузовик DAF XF был удостоен премии Fleet Truck of the Year 2019 на конкурсе Motor Transport Awards в Великобритании в номинации лучшей машины для крупных автопарков.
Обновлено в 22:00
Происшествия

В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы

После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Украинского миллиардера в Москве предложили осудить на девять лет

Прокурор попросил Московский городской суд приговорить гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана к девяти годам колонии, сообщил источник.
Обновлено в 22:30
Политика

СБУ задержала российский танкер

В посте СБУ указывается на то, что танкер имеет прямое отношение к инциденту с украинскими моряками осенью 2018 года, в результате которого было арестовано 24 военнослужащих ВМФ Украины.
Обновлено в 08:02
Общество

Американскую журналистку восхитил московский «Макдоналдс»

Обновлено в 15:13
Экономика

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено в 20:35
Политика

Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено в 22:31
Политика

Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру

Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 14:41
Футбол

Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере

Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие

Глава МИД Японии и госсекретарь США обсудили ракетные пуски КНДР

Обновлено в 22:09
Политика

Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон предложил ряду стран присоединиться к коалиции по поддержанию безопасности в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:48
Политика

Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав

Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
Обновлено в 18:08
Политика

Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России

Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:29
Происшествия

В Подмосковье женщину убили на детской площадке

Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Иран испытал баллистическую ракету

Обновлено в 22:31
Политика

Крупнейший украинский импортер прекращает импорт дизтоплива из России

Крупнейший импортер дизтоплива Украины Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива из России трубопроводным транспортом.
Обновлено в 05:44
Политика

Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Политика

Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом

Обновлено в 06:36
Общество

Высшее образование в России предложили сделать бесплатным

В России предложили отменить плату за получение высшего образования.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии

Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Кино

Трейлер новой части «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился в Сети

Sony Pictures выложила на своем YouTube-канале трейлер новой части Zомбилэнд. Первая часть фильма вышла в свет 2019 году.
Обновлено в 22:32
Теннис

Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы

Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Наука

Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности

Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено 18 июля в 20:02
Происшествия

Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме

Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:55
Политика

В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси

По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Автобус с военными опрокинулся в Сербии

В Сербии перевернулся автобус с военнослужащими. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ОК Радио.
Обновлено в 09:14
Музыка

В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено в 16:42
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Даниэле Де Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник, бывший капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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