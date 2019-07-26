Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»Soccer.ru 17:13
Представители "Бока Хуниорс" провели для Де Росси экскурсию по легендарному стадиону "Бомбанера". В понедельник состоится пресс-конференция, на которой клуб представит экс-капитана "Ромы" общественности.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Происшествия
Ещё один ребёнок госпитализирован после пожара в лагере «Холдоми»
В Хабаровском крае госпитализирован ещё один ребёнок после пожара в палаточном лагере «Холдоми».
Обновлено в 22:19
Политика
В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля.
Обновлено в 21:08
Авто
DAF XF признан лучшим грузовиком для крупных автопарков
Грузовик DAF XF был удостоен премии Fleet Truck of the Year 2019 на конкурсе Motor Transport Awards в Великобритании в номинации лучшей машины для крупных автопарков.
Обновлено в 22:00
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Украинского миллиардера в Москве предложили осудить на девять лет
Прокурор попросил Московский городской суд приговорить гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана к девяти годам колонии, сообщил источник.
Обновлено в 22:30
Политика
СБУ задержала российский танкер
В посте СБУ указывается на то, что танкер имеет прямое отношение к инциденту с украинскими моряками осенью 2018 года, в результате которого было арестовано 24 военнослужащих ВМФ Украины.
Обновлено в 08:02
Общество
Американскую журналистку восхитил московский «Макдоналдс»
Обновлено в 15:13
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено в 20:35
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено в 22:31
Политика
Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру
Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 14:41
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Политика
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон предложил ряду стран присоединиться к коалиции по поддержанию безопасности в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:48
Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав
Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
Обновлено в 18:08
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:29
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Иран испытал баллистическую ракету
Обновлено в 22:31
Политика
Крупнейший украинский импортер прекращает импорт дизтоплива из России
Крупнейший импортер дизтоплива Украины Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива из России трубопроводным транспортом.
Обновлено в 05:44
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Обновлено в 06:36
Общество
Высшее образование в России предложили сделать бесплатным
В России предложили отменить плату за получение высшего образования.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Кино
Трейлер новой части «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился в Сети
Sony Pictures выложила на своем YouTube-канале трейлер новой части Zомбилэнд. Первая часть фильма вышла в свет 2019 году.
Обновлено в 22:32
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Наука
Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено 18 июля в 20:02
Происшествия
Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме
Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:55
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Автобус с военными опрокинулся в Сербии
В Сербии перевернулся автобус с военнослужащими. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ОК Радио.
Обновлено в 09:14
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено в 16:42