Футбол

Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»Soccer.ru вчера в 17:13

Представители "Бока Хуниорс" провели для Де Росси экскурсию по легендарному стадиону "Бомбанера". В понедельник состоится пресс-конференция, на которой клуб представит экс-капитана "Ромы" общественности.
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Де Росси стал игроком «Боки Хуниорс»

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«Бока Хуниорс» подтвердила переход Де Росси

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Де Росси стал игроком «Боки Хуниорс»

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Леандро Паредес: «Де Росси исполняет мечту - он будет играть за „Боку“»

Спорт-Экспресс00:22

Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»

Soccer.ruвчера в 17:13

Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»

Бомбардир.рувчера в 17:22

«Бока Хуниорс» объявил о подписании Де Росси

Чемпионатвчера в 17:07
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С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
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Даниэле Де Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник, бывший капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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