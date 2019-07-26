Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»Soccer.ru вчера в 17:13
Представители "Бока Хуниорс" провели для Де Росси экскурсию по легендарному стадиону "Бомбанера". В понедельник состоится пресс-конференция, на которой клуб представит экс-капитана "Ромы" общественности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
Экономика
Данные банковских клиентов дорожают на черном рынке
Аналитик Positive Technologies Вадим Соловьев подтвердил информацию о появлении предложения «на множестве площадок» по продаже данных об используемых клиентом банкоматах.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
СБУ задержала российский танкер на Украине
Как сообщает издание Timer-odessa.net, российский танкер, задержанный в четверг СБУ, зашел 24 июля, в порт Измаил для проведения ремонта.
Обновлено вчера в 07:21
Гаджеты
BQ выпустила телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В приамурском селе Норск эвакуируют население в связи с подтоплением
Ранее сообщалось, в связи с прохождением высокого паводка по реке Селемдже 25-28 июля прогнозируется подтопление в Селемджинском и Мазановском районах Приамурья жилых домов, хозяйственных построек, земель сельхозназначения, автомобильных дорог местного значения.
Обновлено 24 июля в 23:39
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
Обновлено вчера в 06:03
Футбол
Комличенко впервые забил за «Младу Болеслав» в еврокубках
Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко сравнял счёт в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Ордабасы".
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Китайский школьник нашел в овраге 11 ископаемых яиц динозавра
В Китае школьник случайно обнаружил гнездо в овраге, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров.
Обновлено в 00:28
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
Британские торговые сети отказываются от использования пластиковых пакетов
Крупные сети розничной торговли в Великобритании, включая Tesco, Asda и Iceland, объявили об отказе от использования пластиковых пакетов в своих магазинах.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Кононов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено вчера в 14:32
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено 24 июля в 14:21
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Космос
В Китае запустили первую ракету-носитель частного производства
В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны осуществлен первый в истории страны успешный запуск четырехступенчатой ракеты-носителя SOX-1 Y1, разработанного пекинской частной компанией i-Space, сообщает 25 июля Синьхуа.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Футбол
Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»
Новобранец "Атлетико" Жоау Фелиш назвал игрока, против которого ему будет интереснее всего сыграть в Ла Лиге.
Обновлено вчера в 17:38
Авто
Рендерные изображения Lada 4х4 California показали в Сети
Независимый дизайнер Den Dizil показал один из возможных вариантов новой Lada 4x4.
Обновлено в 00:32
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено 24 июля в 12:02
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Микки Рурк сыграет в фильме "Брат-3" за $300 тыс. Об этом 24 июля сообщило издание StarHit со ссылкой на режиссера кинокартины Стаса Барецкого.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Опубликовано видео нападения на Порошенко после допроса
Ранее Порошенко не явился на допрос по 11 уголовным делам в Госбюро расследований Украины.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля.
Обновлено вчера в 21:08