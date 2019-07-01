Футбол

Де Росси решил завершить карьеруГазета.Ru 04:12

Капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси решил завершить карьеру, сообщает Football Italia. Клуб отказался продлевать с ним контракт. 36-летний футболист всю карьеру провел в "Роме".
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Де Росси может завершить карьеру и войти в тренерский штаб сборной Италии

Sport24.ru04:30

Де Росси принял решение завершить карьеру

Советский спорт04:26

СМИ: Де Росси решил завершить карьеру

Soccer.ru03:44

Де Росси решил завершить карьеру

Евро-футбол.ру04:37

Де Росси решил завершить карьеру

Газета.Ru04:12

Де Росси принял решение завершить карьеру

Чемпионат04:07

СМИ: Де Росси принял решение завершить карьеру

Матч ТВ04:54
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