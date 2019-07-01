Футбол
Де Росси решил завершить карьеруГазета.Ru 04:12
Капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси решил завершить карьеру, сообщает Football Italia. Клуб отказался продлевать с ним контракт. 36-летний футболист всю карьеру провел в "Роме".
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