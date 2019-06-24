Футбол
Де Росси решил продолжить карьеру в Серии АSport24.ru 17:10
Напомним: 35-летний хавбек всю свою карьеру провел в «Роме», но не получил от родного клуба предложения продлить контракт. Игрока связывали с возможным переходом в «Бока Хуниорс», ФК «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси», однако он решил продолжить выступать в Италии.
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