Футбол

Де Росси решил продолжить карьеру в Серии АSport24.ru 17:10

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Напомним: 35-летний хавбек всю свою карьеру провел в «Роме», но не получил от родного клуба предложения продлить контракт. Игрока связывали с возможным переходом в «Бока Хуниорс», ФК «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси», однако он решил продолжить выступать в Италии.
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Даниэле Де Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник, бывший капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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