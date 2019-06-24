Де Росси может перейти в «Сампдорию»Sportbox.RU вчера в 19:54

Полузащитник Даниэле Де Росси имеет несколько предложений от клубов серии А. Главным претендентом на 35-летнего игрока называется «Сампдория», которую возглавил Эусебио Ди Франческо. 49-летний специалист и Де Росси вместе работали в «Роме».

Де Росси может перейти в «Сампдорию»

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