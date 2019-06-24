Футбол
Де Росси решил остаться в Серии АSoccer.ru вчера в 17:22
Полузащитник Даниэле Де Росси принял решение остаться в Серии А, несмотря на предложения от «Бока Хуниорс» и клубов из МЛС, сообщает издание Sky Sport Italia.
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Де Росси решил продолжить карьеру в Серии А. Он отказался переходить в Аргентину и МЛС
Бомбардир.рувчера в 17:34
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:09, Вашингтон
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Новый избранник Ксении Собчак заработал 7 миллионов рублей за год
Обновлено вчера в 13:00
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Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
На Украине скончался политик, избитый полицейскими
Член украинской партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий скончался от остановки сердца, 23 июня сообщил председатель областной организации партии в Винницкой области Сергей Гайструк на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:19
Экономика
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Канатоходцы прошли по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Американский канатоходец, рекордсмен книги Гиннесса Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:40
Музыка
Умер американский музыкант Дейв Бартоломью
Музыкант скончался 23 июня в больнице в окрестностях Нового Орлеана. Бартоломью родился 24 декабря 1918 года в городе Эдгард (Луизиана).
Обновлено вчера в 23:04
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено
Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидается в понедельник, 24 июня, в Москве и Московской области, сообщает сайт Гидрометцентр.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Мать заметила необычный наклон головы дочери и спасла ее от рака
Настойчивость матери помогла спасти девочку, болеющую раком мозга.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Подземный переход на Эльмаше демонтируют за 45 миллионов
Обновлено в 00:19
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»
Обновлено вчера в 01:03
Футбол
Канада забила 7 мячей в ворота Кубы
Канадцы забили в ворота соперника семь безответных мячей. Хет-триком отметился нападающий "Гента" Жонатан Давид.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
С середины недели на Южном Урале резко похолодает
В понедельник и вторник, 24 и 25 июня, ожидается до +29 градусов тепла. Однако уже со среды, 26 июня, резко похолодает.
Обновлено в 01:00
Политика
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
Обновлено в 00:54
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Энергетика
Цены на нефть растут
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 0,48% — до $65,51 за баррель.
Обновлено в 01:04
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса, которое произошло в воскресенье в приморском городе Партизанске, по уточненным данным, составило 11, еще один человек погиб, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального МВД.
Обновлено в 00:31
Политика
Си Цзиньпин встретится с главами России и Индии накануне саммита G20
«В кулуарах саммита G20 председатель Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров в трехстороннем формате Россия — Индия — Китай», — заявил представитель МИД КНР.
Обновлено вчера в 23:18