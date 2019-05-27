Футбол

Де Росси провёл прощальный матч за «Рому»Чемпионат 17:54

Рома — Парма
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Лоренцо Пеллегрини
35′
38′
Юрай Куцка
Диего Перотти
40′
Хавьер Пасторе
Бриан Кристанте
57′
Эдин Джеко
Патрик Шик
62′
66′
Лео Штулац
Хосе Мачин
Лоренцо Пеллегрини
77′
79′
Симоне Якопони
Марчелло Гаццола
Даниэле Де Росси
Дженгиз Ундер
82′
86′
Жервиньо
Диего Перотти
89′
90′
Маттиа Спрокати
Абду Лаат Диакате
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси провёл свой прощальный матч за римский клуб. В матче 38-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (2:1) хавбек вышел на поле в стартовом составе и отыграл 82 минуты. Уходя с поля Де Росси передал капитанскую повязку Алессандро Флоренци.
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