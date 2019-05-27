Де Росси провёл прощальный матч за «Рому»Чемпионат 17:54

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси провёл свой прощальный матч за римский клуб. В матче 38-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (2:1) хавбек вышел на поле в стартовом составе и отыграл 82 минуты. Уходя с поля Де Росси передал капитанскую повязку Алессандро Флоренци.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Культура Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Политика Названы предварительные результаты распределения мест в Европарламенте Европарламент опубликовал список предположительного распределения мандатов по итогам выборов в некоторых государствах.

Экономика Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.

Политика Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.

Хоккей Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

Футбол Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Общество Магаданская прокуратура рассказала, как обстоят дела с отловом бродячих собак в регионе Сайт магаданской областной прокуратуры опубликовал интервью с начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Зариной Сергеевной Ткаченко, посвященное работе по отлову бродячих животных.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Армия и оружие Сирийская армия освободила от террористов город Кафр-Набуда Подразделения сирийской армии взяли под свой контроль город Кафр-Набуда, расположенный в провинции Хама, 26 мая сообщает агентство SANA.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Армия и оружие Минобороны намерено ужесточить правила призыва на службу Как сообщают "Известия", соответствующие поправки Минобороны предлагает внести в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Происшествия В Москве на стройке нашли 25 снарядов времен войны Сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили и вывезли для последующей утилизации со строительной площадки на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Финансы Просроченная задолженность компаний растет пока на бумаге ЦБ учитывает тот же показатель на стороне банковской системы — формально просроченная кредиторская задолженность юрлиц по Росстату формируется не только банками, но это крупнейшая составляющая.

Общество Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".

Общество Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.

Общество Жителей Приморья предупредили о паводке Скорость ветра достигнет 22 м / с, а у побережья во Владивостоке — до 27 м / с. В МЧС предупредили, что на реках Приморья из-за ливней уровень воды поднимется до 70 см. В числе паводкоопасных районов — Ольгинский, Спасский, Хасанский, Шкотовский, Лазовский, Чугуевский, Октябрьский и Партизанский.

Экономика В магазинах России станет меньше ценников Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.

Здоровье Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.