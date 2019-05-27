Футбол

Де Росси провел прощальный матч за «Рому»Sports.ru вчера в 17:10

Рома — Парма
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Лоренцо Пеллегрини
35′
38′
Юрай Куцка
Диего Перотти
40′
Хавьер Пасторе
Бриан Кристанте
57′
Эдин Джеко
Патрик Шик
62′
66′
Лео Штулац
Хосе Мачин
Лоренцо Пеллегрини
77′
79′
Симоне Якопони
Марчелло Гаццола
Даниэле Де Росси
Дженгиз Ундер
82′
86′
Жервиньо
Диего Перотти
89′
90′
Маттиа Спрокати
Абду Лаат Диакате
Капитан "Ромы" Даниэле де Росси провел последний матч за римский клуб, отыграв 82 минуты с "Пармой" (2:1). Фанаты "Ромы" посвятили ему несколько прощальных баннеров, а сам де Росси после игры сделал круг почета по "Стадио Олимпико" вместе со своей семьей.
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