Футбол

Де Росси провёл прощальный матч за «Рому»Чемпионат вчера в 17:54

Рома — Парма
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Лоренцо Пеллегрини
35′
38′
Юрай Куцка
Диего Перотти
40′
Хавьер Пасторе
Бриан Кристанте
57′
Эдин Джеко
Патрик Шик
62′
66′
Лео Штулац
Хосе Мачин
Лоренцо Пеллегрини
77′
79′
Симоне Якопони
Марчелло Гаццола
Даниэле Де Росси
Дженгиз Ундер
82′
86′
Жервиньо
Диего Перотти
89′
90′
Маттиа Спрокати
Абду Лаат Диакате
2 фото
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси провёл прощальный матч за римский клуб. В матче 38-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (2:1) хавбек вышел на поле в стартовом составе и отыграл 82 минуты. Уходя с поля, Де Росси передал капитанскую повязку Алессандро Флоренци.
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