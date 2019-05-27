Футбол
Де Росси провёл прощальный матч за «Рому»Чемпионат вчера в 17:54
Лоренцо Пеллегрини
|35′
|38′
Юрай Куцка
Диего Перотти
|40′
Хавьер Пасторе
Бриан Кристанте
|57′
Эдин Джеко
Патрик Шик
|62′
|66′
Лео Штулац
Хосе Мачин
Лоренцо Пеллегрини
|77′
|79′
Симоне Якопони
Марчелло Гаццола
Даниэле Де Росси
Дженгиз Ундер
|82′
|86′
Жервиньо
Диего Перотти
|89′
|90′
Маттиа Спрокати
Абду Лаат Диакате
|59%
|Владение мячом
|41%
|89%
|Процент точных передач
|81%
|9
|Удары в сторону ворот
|5
|9
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|7
|–
|Офсайды
|1
|12
|Угловые
|8
|9
|Отборы
|7
|13
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑5‑1
83
Миранте
24
Флоренци
20
Фасио
5
Жезус
11
Коларов
92
Эль-Шаарави
17
Ундер
4
Кристанте
7
Пеллегрини
8
Перотти
14
Шик
1
Фраттали
23
Гаццола
22
Алвеш
28
Гальоло
18
Гобби
33
Деци
14
Мачин
87
Куцка
8
Диакате
9
Чераволо
27
Жервиньо
Парма
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси провёл прощальный матч за римский клуб. В матче 38-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (2:1) хавбек вышел на поле в стартовом составе и отыграл 82 минуты. Уходя с поля, Де Росси передал капитанскую повязку Алессандро Флоренци.
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