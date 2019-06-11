Футбол
Де Росси продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»Евро-футбол.ру 06:01
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Зенита" и "Манчестер Сити". Напомним, что де Росси защищал цвета "Ромы" с 2002 по 2019 год.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Авто
В мае российский авторынок занял пятое место в Европе
Российский рынок в мае продолжил падение, однако ему удалось сохранить пятое место в европейском первенстве.
Обновлено в 00:51
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Общество
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»
В столице задержан подозреваемый в разгроме редакции издания «Сноб» на Берсеневской набережной, им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:53
Политика
Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации
Кто уходит из Совета Федерации После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.
Обновлено в 04:47
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Общество
ВС разъяснил, когда собственник обязан впускать коммунальщиков в дом
ВС отметил, что в правилах содержания общего имущества многоквартирного дома (устанавливается правительством России) сказано, что осмотры этого общего имущества проводятся собственниками помещений, должностными лицами органов управления ТСЖ или управляющей компании.
Обновлено в 04:35
Политика
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу
Со стороны МИД было выражено возмущение касательного того, что украинское правительство обратилось в Гаагу не по поводу текста Конвенции 1982 года, которая должна быть рассмотрена заново, а с надеждой вернуть себе Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 05:01
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России
Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.
Обновлено в 05:30
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Как государственные телеканалы освещали дело Ивана Голунова
Только 8 июня в 21:00 в выпуске программы «Время» впервые появился репортаж о деле Голунова.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол
«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Энергетика
Все убытки от загрязненной нефти «Роснефть» возлагает на «Транснефть»
Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, попросив ускорить компенсацию убытков российских производителей нефти от загрязнения «Дружбы» дихлорэтаном,сообщает The Bell.
Обновлено в 04:08
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
В качестве еще одного примера Медведев привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился "весьма значительно".
Обновлено в 05:48
Недвижимость
Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью
Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.
Обновлено в 03:28
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено вчера в 09:59
Хоккей
Директор «Трактора» прокомментировал трансфер Войнова в команду
Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал информацию с трансфером Вячеслава Войнова в челябинскую команду.
Обновлено в 05:11
Политика
Стало известно, сколько получает пресс-секретарь Зеленского
Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен (38 580 рублей).
Обновлено в 05:59
Космос
Марсианский вертолет НАСА начинает проходить финальные испытания
Марсианский вертолет НАСА Mars Helicopter успешно прошел несколько ключевых испытаний.
Обновлено 09 июня в 20:28
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33