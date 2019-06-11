Футбол
Даниэле Де Росси продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»Вести.Ru 06:25
Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси продолжит свою карьеру в MLS. Бывший игрок итальянской "Ромы" достиг договоренности с футбольным клубом "Лос-Анджелес". Однако детали сделки не разглашаются.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Авто
Рыночные перспективы Renault Arkana оценили эксперты
Игорь Моржаретто - шеф-редактор Радиостанции «Автодор» спрогнозировал Arkana высокие строчки рейтинга на рынке, при этом он считает что покупатели будут как новые, которые не знакомы с данным брендом, так и те кто уже давно пользуется автомобилями Renault.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»
Российская певица Пелагея Телегина отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина, подчеркнув, что у него было «большое доброе сердце».
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:47
Общество
Гибели рыбы в московских водоемах нашли объяснение
Рыба в водоемах Москвы гибнет из-за сильной жары, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Польше рассказали об успехах в поисках Янтарной комнаты
Туннель, который, возможно, ведёт к Янтарной комнате, обнаружен в поселении Мамерки (Польша), передаёт RMF FM.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости указывает, что в собственности у Медоева находится квартира площадью 200 кв. м в жилом комплексе "Итальянский Квартал" в Москве оценочной стоимостью 200 млн руб. Еще две квартиры на улице Казакова (дом 17/1 стр. 1) по 100 кв. м. за 30 млн руб. каждая.
Обновлено в 09:18
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего лидера страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова, сообщается на официальном сайте президента.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Космос
Из-за изменения климата время летних гроз тоже изменится
В рамках недавнего исследования ученые смоделировали погодные условия в Западной Германии, северной Франции и некоторых частях Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в условиях изменения климата.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол
Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова
Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на 4 года.
Обновлено в 09:25
Авто
Новый седан Audi A6 45 TFSI quattro стал доступен для заказа
Начался прием заказов на самый быстрый и экономичный седан бизнес-класса Audi A6 45 TFSI quattro.
Обновлено в 06:52
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок
Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Здоровье
Минздрав заявил о недостаточных полномочиях для воздействия на регионы
Минздрав России имеет недостаточно полномочий для воздействия на региональные министерства здравоохранения – сейчас федеральное министерство не имеет вертикальной структуры управления, заявила первый замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия»
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Ингушетия" во вторник спустили на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42