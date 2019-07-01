Футбол
Де Росси принял решение завершить карьеруЧемпионат 04:07
Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение завершить карьеру игрока, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.
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Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Европейский авиарегулятор нашел еще одну неполадку в Boeing 737 MAX
Европейский авиационный регулятор EASA обнаружил очередную неисправность в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 07:12
Политика
Глава СБУ сравнил начальника львовского управления с Джеймсом Бондом
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Маркияну Мальскому возглавить Львовскую область.
Обновлено в 08:59
Общество
Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов
Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
Обновлено в 04:56
Общество
Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»
Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».
Обновлено в 02:33
Политика
В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией
Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Происшествия
Девочка семи лет попала в реанимацию после избиения в Ингушетии
Обновлено 04 июля в 23:42
Спорт
Ралли «Шелковый путь» в Иркутске: болеем за звезд мирового спорта
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
В Новосибирске сорвана акция в поддержку Элины Сушкевич
Как стало известно ВашГород.ру, сегодня, 6 июля, в Новосибирске должна была пройти акция в поддержку детского реаниматолога из Калининграда Элины Сушкевич.
Обновлено в 02:02
Политика
МИД Венгрии выразил надежду на отмену украинского «языкового закона»
Глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил надежду на потепление отношений с Украиной.
Обновлено в 02:49
Футбол
Суд лишил румынский ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеев
Румынский суд лишил ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеев — 21 чемпионства, 20 Кубков и 4 Суперкубков страны, сообщает Gazeta Sporturilor.
Обновлено в 06:57
Авто
В свет вышел последний Mahindra Thar 700
На индийский авторынок вышел внедорожник Mahindra Thar 700 Signature Edition.
Обновлено в 06:29
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Спорт
Панченко взял бронзу на Универсиаде в стрельбе из винтовки с 10 м
Россиянин Евгений Панченко стал бронзовым призером летней Универсиады в Неаполе в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Мадуро объявил, что в Венесуэле пройдут новые военные учения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на праздновании Дня независимости объявил, что в стране пройдут крупные «военно-гражданские» учения, начало которых запланировано на 24 июля.
Обновлено вчера в 23:15
Транспорт
На стабилизацию ситуации в Шереметьеве потребуется больше месяца
Аэропорт Шереметьево до 10 июля проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации с выдачей багажа.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за мощного землетрясения
На юге американского штата Калифорния накануне вечером произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 8,7 километра, а их эпицентр в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест и в 195 километрах - к северу от Лос-Анджелеса.
Обновлено вчера в 03:08
Наука
Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте
Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной
"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка
Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:32
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Калининградской области нашли тело пропавшей на пляже девочки
Волонтеры нашли на берегу Балтийского моря на территории национального парка "Куршская коса" тело 12-летней девочки, пропавшей на пляже в Зеленоградске Калининградской области 30 июня, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Ольга Анисимова.
Обновлено в 08:26
Культура
Скабеева возмущена сериалом Netflix из-за «плохих русских»
Российская телеведущая Ольга Скабеева выступила с критикой нового сезона сериала "Очень странные дела".
Обновлено в 05:31
Политика
Комитет ПА ОБСЕ отклонил поправку РФ в резолюцию по Крыму и Донбассу
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ 5 июля начал рассматривать резолюцию, которой призывает прекратить военные действия в Донбассе и начать деэскалацию.
Обновлено в 05:36
Политика
Эмиграция не поможет молодежи самореализоваться, считает Кириенко
Пятый Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Климова надела алое платье ради фотосессии на Патриарших прудах
На личной страничке в Instagram актриса опубликовала свежее фото, которое было сделано во время ее прогулки в районе Патриарших прудов.
Обновлено вчера в 13:05