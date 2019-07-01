Футбол

Де Росси принял решение завершить карьеруЧемпионат 04:07

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение завершить карьеру игрока, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.
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Де Росси войдет в тренерский штаб Манчини

Soccer.ru10:27

Де Росси завершит карьеру и войдет в штаб Манчини в сборной Италии

Спорт-Экспресс08:44

Де Росси принял решение завершить карьеру

Советский спорт04:26

Де Росси может завершить карьеру и войти в тренерский штаб сборной Италии

Sport24.ru04:30

СМИ: Де Росси принял решение завершить карьеру

Матч ТВ04:54

Де Росси решил завершить карьеру

Газета.Ru04:12

Де Росси принял решение завершить карьеру

Чемпионат04:07
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Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Общество

Подозреваемого в госизмене помощника полпреда поместили в «Лефортово»

Помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева поместили в карантинную камеру следственного изолятора "Лефортово", рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 06:06
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус перевернулся в Воронежской области, водитель и шесть пассажиров пострадали, сообщили в ГИБДД РФ.
Обновлено в 08:17
Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра и гроза

МЧС России предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре в городе в ближайшие часы.
Обновлено в 10:40
Космос

Экипажу «Федерации» предрекли гибель в Тихом океане

Риск может возникнуть в случае нештатного приводнения капсулы в водах Тихого океана, поскольку у России в этом регионе нет высокоскоростных спасательных судов, считает начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский.
Обновлено в 10:46
Общество

Соболь торжественно передала избиркому «рисованные» подписи

В избирательной комиссии могут забраковать её поддельные подписи, и тогда Соболь, скорей всего, начнет обвинять «режим», который якобы не допустил «независимого кандидата».
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Происшествия

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Обновлено в 06:29
Музыка

Клип Реввы за сутки набрал более четырех миллионов просмотров

В конце июня хитом хостинга стал клип группы Little Big I’M OK – за сутки он набрал более пяти миллионов просмотров.
Обновлено в 09:52
Политика

Комитет ПА ОБСЕ возложил на Россию ответственность за срыв ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу, 6 июля, подержал включение в проект резолюции поправки, в соответствии с которой Россия якобы несет ответственность за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике

32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.
Обновлено в 10:27
Игры

Bandai Namco анонсировала One Piece: Pirate Warriors 4

Над проектом под названием One Piece: Pirate Warriors 4 работает студия Omega Force. Подробностей об игре пока немного.
Обновлено в 03:34
Авто

Составили рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона

Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Общество

Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Появилось видео спасения людей с перевернувшегося в Чёрном море катера

Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров с прогулочного катера, опрокинувшегося в Чёрном море у посёлка Джубга.
Обновлено в 08:28
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 10:43
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Пугачева позвонила в РЖД после скандала

Обновлено в 10:23
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол

Жена Боккетти — об уходе из «Спартака»: «Не знаю, смогу ли вновь переступить порог родного стадиона»

Не знаю, смогу ли я вновь переступить порог родного стадиона, возможно, ради Марио и Грейс, но это будет эмоционально сложно.
Обновлено в 08:57
Футбол

«Уфа» объявила о переходе воспитанника «Спартака» Мохбалиева

Обновлено в 02:43
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Вдова Марьянова рассказала о последнем дне жизни мужа

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1».
Обновлено в 05:28
Политика

Зеленский призвал глав таможен на западе Украины уволиться

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей нескольких таможен на западе страны написать заявления об отставке.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Москве на акции в поддержку сестер Хачатурян прошли задержания

Обновлено в 10:45
Происшествия

Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной

Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 04:57
Политика

Экс-канцлер ФРГ обвинил Трампа в попытке превратить друзей в вассалов

Президент США Дональд Трамп диктует своим союзникам, что делать, и разрушает сложившуюся экономическую систему, но Европе нужно помнить о том, что сила в единстве.
Обновлено в 08:53
Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
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