Футбол

Де Росси может перейти в клуб БекхэмаЧемпионат 01:44

35-летний Де Росси является воспитанником «Ромы», провёл за клуб 616 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 63 забитых мячей и отдал 54 результативные передачи. В составе «волков» хавбек дважды становился обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны.
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Де Росси может продолжить карьеру в MLS

Советский спорт03:44

Бекхэм хочет пригласить Де Росси в «Майами»

Sport24.ruвчера в 18:01

Де Росси может перейти в клуб Бекхэма

Чемпионат01:44

Де Росси может перейти в клуб Бекхэма

Газета.Ru02:02

Легендарный итальянец уйдёт в клуб Бэкхема

Sport.ru02:59

СМИ: Бекхэм заинтересован в приглашении Де Росси в «Интер Майами»

Матч ТВ02:38

Бурдиссо: «Де Росси готов перейти в „Бока Хуниорс“»

Soccer.ruвчера в 10:28
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Происшествия

Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Наука

Новые нейроны образуются даже у пациентов с болезнью Альцгеймера

Авторы нашли доказательства, что нейроны могут появляться даже у лиц с болезнью Альцгеймера, хотя и со значительно сниженной скоростью.
Обновлено 26 мая в 07:12
Политика

Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список

Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 21:48
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Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов 29 мая в преддверии Дня защиты детей (1 июня) назвал 10 правил по профилактике здоровья ребенка.
Обновлено в 03:15
Политика

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что готов провести встречу в нормандском формате, как только для этого сложатся политические условия, сообщает RT.
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие

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Семьи погибших в 2018 году в Сирии военных из Читинской области доказали через суд свое право на выплаты. Об этом сообщает «Комменрсантъ».
Обновлено в 03:49
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

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Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

В Сургуте заведующая детсадом "Золотая рыбка" написала заявление об увольнении после появления видео с корпоратива, на котором был исполнен костюмированный стриптиз.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся хочет стать дипломатом

Звезда телешоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала своим подписчикам в Instagram, кем хочет стать ее старшая дочь.
Обновлено в 01:30
Театры

Режиссера Богомолова назначили худруком Театра на Малой Бронной

Приказ о назначении Константина Богомолова художественным руководителем Театра на Малой Бронной был подписан 25 мая, сообщили РБК в пресс-службе департамента культуры Москвы.
Обновлено в 05:03
Политика

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Происшествия

Попавшие в ДТП в Приморье китайские туристы возвращаются на родину

Китайские туристы, попавшие в ДТП с автобусом в Уссурийске, отправляются на родину, сообщили журналистам в среду в администрации Приморья.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
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Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Музыка

В Брянске на набережной выступит Анна Седокова

Анна Седокова станет специальным гостем фестиваля молодежи "Будущее за тобой!", который состоится на Славянской площади сегодня, 29 мая.
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Игры

В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding

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Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Энергетика

Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
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Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
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Футбол

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Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside.
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Армия и оружие

Армия Хафтара выдала Каиру самого опасного египетского террориста

Ливийская национальная армия (ЛНА) экстрадировала в Каир самого опасного египетского террориста Хишама Ашмауи.
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Происшествия

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В Московской области полицейские задержали пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач.
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Минздрав не смог закупить в этом году один из наиболее популярных препаратов от ВИЧ ламивудин.
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Финансы

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В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
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Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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Даниэле Де Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник, капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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