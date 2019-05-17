Де Росси может перейти в «Интер», если команду возглавит КонтеЧемпионат вчера в 23:14

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в «Интере», информирует La Repubblica. По информации издания, это произойдёт в том случае, если миланский клуб возглавит Антонио Конте.

Де Росси может перейти в «Интер», если команду возглавит Конте

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