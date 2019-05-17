Футбол

Де Росси может перейти в «Интер», если команду возглавит КонтеЧемпионат вчера в 23:14

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в «Интере», информирует La Repubblica. По информации издания, это произойдёт в том случае, если миланский клуб возглавит Антонио Конте.
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СМИ: Конте попросит подписать Де Росси, если возглавит «Интер»

Матч ТВ01:54

СМИ: Конте попросит подписать Де Росси, если возглавит «Интер»

Sportbox.RU01:54

Де Росси сватают в миланский «Интер»

Евро-футбол.ру01:39

Конте в случае назначения в «Интер» попросит подписать Де Росси

Sport24.ru00:41

Де Росси может перейти в «Интер», если команду возглавит Конте

Чемпионатвчера в 23:14

Де Росси может перейти в «Интер»

Спорт-Экспрессвчера в 23:09
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
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