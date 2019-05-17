Футбол

Де Росси может перейти в «Интер», если команду возглавит КонтеЧемпионат вчера в 23:14

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в «Интере», информирует La Repubblica. По информации издания, это произойдёт в том случае, если миланский клуб возглавит Антонио Конте.
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СМИ: Конте попросит подписать Де Росси, если возглавит «Интер»

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СМИ: Конте попросит подписать Де Росси, если возглавит «Интер»

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Де Росси может перейти в «Интер»

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Конте в случае назначения в «Интер» попросит подписать Де Росси

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Де Росси может перейти в «Интер», если команду возглавит Конте

Чемпионатвчера в 23:14

Де Росси сватают в миланский «Интер»

Евро-футбол.ру01:39
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Итальянский футболист, полузащитник, капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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