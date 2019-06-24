Де Росси может остаться в Серии АГазета.Ru 05:43

По информации Sky Sport Italia, 35-летнего футболиста хочет подписать "Сампдория". Главный тренер итальянского клуба Эусебио Ди Франческо знаком с полузащитником, когда работал в римском клубе. Ожидалось, что Де Росси подпишет соглашение на сотрудничество с американским "Лос-Анджелесом".

Де Росси может остаться в Серии А

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