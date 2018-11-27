Тренерский штаб Ромы огласил заявку на матч, который состоится 27 ноября в 23:00 мск. Полузащитник римской команды Даниэле де Росси из-за травмы не сможет принять участие в матче с Реалом.

Де Росси из-за травмы пропустит матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

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