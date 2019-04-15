Футбол

Де Росси из-за травмы может досрочно завершить сезонСпорт-Экспресс 08:41

Рома — Удинезе
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, 13 апреля
Стадион «Олимпико»
Жуан Жезус
37′
Жуан Жезус
Алессандро Флоренци
46′
Патрик Шик
Лоренцо Пеллегрини
46′
59′
Марко Д′Алессандро
63′
Хуан Муссо
Эдин Джеко
67′
68′
Роландо Мандрагора
Сандро
Даниэле Де Росси
Дженгиз Ундер
69′
72′
Марко Д′Алессандро
Игнасио Пуссетто
77′
Уильям Трост-Эконг
Эдин Джеко
81′
84′
Себастьен Де Майо
Лукаш Теодорчик
Полузащитник "Ромы" Даниеле Де Росси из-за травмы может больше не сыграть в этом сезоне. Как сообщает Corriere dello Sport, 35-летний хавбек получил травму во время домашнего матча 32-го тура чемпионата Италии с "Удинезе".
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Де Росси из-за травмы может больше не выйти на поле в этом сезоне

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Даниэле Де Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник, капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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