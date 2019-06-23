Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском роликеРИА Новости 09:06
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой. Видео опубликовал портал Now This.
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с чего всё началось
Известные американские актеры и знаменитости снялись в ролике, посвященному «российскому вмешательству» в президентские выборы в США, передает портал NowThis.Коммерсантъ12:46
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:23, Вашингтон
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Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
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Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9
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В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
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Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме
На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика
В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Политика
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Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Футбол
Аленичев сомневается, что был назначен в «Спартак» вопреки желанию Федуна
Владелец «Спартака» Леонид Федун намекал, что специалист был назначен главным тренером команды в 2015 году вопреки его желанию.
Обновлено в 18:18
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Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи
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Обновлено вчера в 18:20
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Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Экономика
Долг казино красен
В пресс-службе ВТБ подтвердили, что в рамках урегулирования проблемной задолженности ООО «Руслайн 2000» и инициированного в связи с этим банкротного процесса против поручителя должника — кипрской компании Tandum Ltd — судом в качестве обеспечительных мер были приняты решения об аресте пакетов акций трех черногорских компаний, принадлежащих Алекперу Исмаилову.
Обновлено в 18:42
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
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В России начались акции против полицейского произвола
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В городе Монтерей, Калифорния, на аукционе Mecum планируется продажа одного из трёх когда-либо выпущенных экземпляров фургона Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска Эксклюзивный кемпер Porsche весьма похож на старинный автобус компании Volkswagen.
Обновлено в 02:37
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Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
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Экономика
Развал СССР оказался благом для Земли
Ученые утверждают, что в результате развала Советского Союза из-за падения сельскохозяйственного производства выбросы парниковых газов в атмосферу планеты за 1992-2011 годы сократились на 7,61 миллиарда тонн, что сравнимо с последствиями от уничтожения человеком лесов в Латинской Америке.
Обновлено в 17:09