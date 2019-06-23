Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском роликеРИА Новости 09:06
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой. Видео опубликовал портал Now This.
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с чего всё началось
Известные американские актеры и знаменитости снялись в ролике, посвященному «российскому вмешательству» в президентские выборы в США, передает портал NowThis.Коммерсантъ12:46
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