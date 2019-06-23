Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском роликеРИА Новости 09:06

с чего всё началось

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой. Видео опубликовал портал Now This.

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

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