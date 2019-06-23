Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском роликеRT на русском 11:45

с чего всё началось

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США. Соответствующий ролик опубликовал портал Now This. В ролике также снялись актёры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, режиссёр Роберт Райнер и другие.

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

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