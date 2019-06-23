Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском роликеRT на русском 11:45

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США. Соответствующий ролик опубликовал портал Now This. В ролике также снялись актёры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, режиссёр Роберт Райнер и другие.
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с чего всё началось
Известные американские актеры и знаменитости снялись в ролике, посвященному «российскому вмешательству» в президентские выборы в США, передает портал NowThis
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Американский актёр, режиссёр и продюсер. Обладатель премий «Золотой глобус» и «Оскар».
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Стивен Кинг
Американский писатель
Американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму; получил прозвище «Король ужасов». Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд художественных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы. Кинг опубликовал 56 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг.
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