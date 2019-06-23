Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском роликеРИА Новости 09:06

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой. Видео опубликовал портал Now This.
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Известные американские актеры и знаменитости снялись в ролике, посвященному «российскому вмешательству» в президентские выборы в США, передает портал NowThis
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Коммерсантъ12:46

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В Сети раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике

РИА Новости22:19

В соцсетях высмеяли Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике. «Старческий маразм»

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Роберт Де Ниро и Стивен Кинг вызверились на Россию

Газета.Ru13:23

Роберт Де Ниро, Стивен Кинг и Морфеус из «Матрицы» выступили против России

Lenta.ru11:01

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике

ФАН10:58

Роберт Де Ниро снялся в ролике с обвинениями России во вмешательстве в выборы в США

ТАСС12:58
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:28, Вашингтон
Общество

СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
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Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

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Обновлено в 06:29
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Авто

Volkswagen создал фургон для перевозки заключенных

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Общество

ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Общество

Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам

В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
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Происшествия

На Урале драка завершилась смертью и беспорядками

В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой

Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено в 12:55
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 21:19
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
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В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.
Обновлено в 20:13
Политика

Путин временно запретил перелеты из России в Грузию

«С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», – говорится в тексте указа, вступившего в силу со дня подписания.
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В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

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Здоровье

Как правильно подготовиться к отдыху с детьми, узнали волгоградцы

Обновлено в 13:00
Общество

ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата

Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.
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В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:43
Происшествия

Трое детей и двое взрослых пострадали в дорожной аварии в Иркутске

Обновлено в 20:54
Общество

Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга

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Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Авто

Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей

Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

США предприняли кибератаку на ракетные системы Ирана

ИА «Ореанда-Новости» Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп утвердил проведение кибератаки на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет.
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Политика

СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии

Федеральный суд Чикаго отказался снять с украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа обвинения в заговоре с целью дачи взятки индийским политикам в размере 18,5 миллионов долларов для получения лицензии на разработку титанового месторождения, сообщает в понедельник газета Chicago Tribune.
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С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции.
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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»

Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».
Обновлено в 11:08
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Политика

Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию

Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.
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Роберт Де Ниро
Американский актёр
Американский актёр, режиссёр и продюсер. Обладатель премий «Золотой глобус» и «Оскар».
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Стивен Кинг
Американский писатель
Американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму; получил прозвище «Король ужасов». Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд художественных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы. Кинг опубликовал 56 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг.
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