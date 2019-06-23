Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском роликеРИА Новости 09:06

с чего всё началось

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой. Видео опубликовал портал Now This.

Общество СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Экономика В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.

Наука На смартфонах обнаружили опасные бактерии Исследователи из Западного Университета в Сан-Паулу (Бразилия) нашли на смартфонах студентов-медиков множество бактерий, опасных как для самого медицинского персонала, так и для пациентов.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Общество ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.

Общество Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.

Происшествия На Урале драка завершилась смертью и беспорядками В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.

Энергетика «Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Политика В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.

Политика Путин временно запретил перелеты из России в Грузию «С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», – говорится в тексте указа, вступившего в силу со дня подписания.

Общество ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.

Политика Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20 В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Авто Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.

Армия и оружие США предприняли кибератаку на ракетные системы Ирана ИА «Ореанда-Новости» Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп утвердил проведение кибератаки на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет.

Политика СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии Федеральный суд Чикаго отказался снять с украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа обвинения в заговоре с целью дачи взятки индийским политикам в размере 18,5 миллионов долларов для получения лицензии на разработку титанового месторождения, сообщает в понедельник газета Chicago Tribune.

Экономика Aliexpress открылся российским продавцам С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1» Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».