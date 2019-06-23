Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском роликеРИА Новости 09:06
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой. Видео опубликовал портал Now This.
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с чего всё началось
Известные американские актеры и знаменитости снялись в ролике, посвященному «российскому вмешательству» в президентские выборы в США, передает портал NowThis.Коммерсантъ12:46
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Общество
СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:52
Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено в 15:00
Наука
На смартфонах обнаружили опасные бактерии
Исследователи из Западного Университета в Сан-Паулу (Бразилия) нашли на смартфонах студентов-медиков множество бактерий, опасных как для самого медицинского персонала, так и для пациентов.
Обновлено в 06:29
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Авто
Volkswagen создал фургон для перевозки заключенных
Обновлено в 16:09
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Общество
ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Общество
Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам
В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой
Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено в 12:55
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах
Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Политика
В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.
Обновлено в 20:13
Политика
Путин временно запретил перелеты из России в Грузию
«С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», – говорится в тексте указа, вступившего в силу со дня подписания.
Обновлено 21 июня в 14:34
Общество
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.
Обновлено в 17:00
Политика
Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20
В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:43
Общество
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
Обновлено в 15:56
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей
Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
США предприняли кибератаку на ракетные системы Ирана
ИА «Ореанда-Новости» Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп утвердил проведение кибератаки на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет.
Обновлено в 02:15
Политика
СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Федеральный суд Чикаго отказался снять с украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа обвинения в заговоре с целью дачи взятки индийским политикам в размере 18,5 миллионов долларов для получения лицензии на разработку титанового месторождения, сообщает в понедельник газета Chicago Tribune.
Обновлено в 17:36
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции.
Обновлено в 18:42
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».
Обновлено в 11:08
Политика
Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию
Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.
Обновлено в 21:00