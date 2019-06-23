Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском роликеВести.Ru 11:45

с чего всё началось

Давние противники прихода Трампа к власти объединились и сняли видео, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией. Любимцы публики, среди которых Роберт Де Ниро, Мартин Шин, Лоуренс Фишборн и создатель популярных ужастиков Стивен Кинг, выложили ролик на портале Now This.

Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике

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