Политика
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском роликеВести.Ru 11:45
Давние противники прихода Трампа к власти объединились и сняли видео, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией. Любимцы публики, среди которых Роберт Де Ниро, Мартин Шин, Лоуренс Фишборн и создатель популярных ужастиков Стивен Кинг, выложили ролик на портале Now This.
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с чего всё началось
Известные американские актеры и знаменитости снялись в ролике, посвященному «российскому вмешательству» в президентские выборы в США, передает портал NowThis.Коммерсантъ12:46
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