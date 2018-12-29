Уходящий со своего поста специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS о риске усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских войск из Сирии.

Де Мистура заявил об опасности вывода войск США из Сирии

Происшествия Происшествия В МЧС уточнили число попавших под лавину в Хабаровском крае

Хоккей Хоккей Сборная России обыграла команду Чехии

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt: российский «Авангард» вызвал «панику» в США Немецкое издание Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".

Общество Общество Пользователей Сети рассмешила Меланья Трамп «без штанов» Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.

Происшествия Происшествия В Подмосковье загорелся газопровод

Политика Политика В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

Политика Политика Песков рассказал, как Путин встретит Новый год Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Происшествия Происшествия К юго-востоку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2 Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу к юго-востоку от Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Экономика Экономика Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.

Армия и оружие Армия и оружие Стратегия РФ по модернизации боевых самолётов восхитила США В США высоко оценили модернизацию военных самолетов советской эпохи.

Наука Наука В Бразилии обнаружили самую редкую в мире птицу

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео первого полета модернизированного Ту-22М3М ОАК опубликовала кадры первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

Происшествия Происшествия В Египте подорвали автобус с туристами

Происшествия Происшествия ФСБ нагрянула с обысками на склады сети магазинов «Красное и Белое» В офисах и на складах крупной распространённой в России сети торговых точек по продаже спиртных напитков «Красное и Белое» в Челябинске и российской столице проходят обыски.

Экономика Экономика Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.

Общество Общество Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Наука Наука Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.

Общество Общество Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород

Политика Политика Володин ответил на требования Меркель и Макрона Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

Армия и оружие Армия и оружие Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.

Происшествия Происшествия Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.

Гаджеты Гаджеты Apple запатентовала гнущийся в обе стороны iPhone

Армия и оружие Армия и оружие Белый дом опроверг информацию о выводе войск США из Афганистана Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал соответствующий приказ Пентагону, заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки.

Культура Культура Скончался израильский писатель Амос Оз В Израиле на 79-м году жизни скончался известный писатель Амос Оз, сообщило издание Jerusalem Post.

Общество Общество «Росконтроль» назвал лучшее шампанское В исследовании участвовали игристые вина семи торговых марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера/ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon.

Политика Политика Путин и Меркель провели телефонные переговоры Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Армия и оружие Армия и оружие Де Мистура заявил об опасности вывода войск США из Сирии Уходящий со своего поста специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS о риске усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских войск из Сирии.

Политика Политика Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.