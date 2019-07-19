Футбол

Де Лигт взял в «Ювентусе» 4-й номерРИА Новости 05:23

Новичок "Ювентуса" голландский футболист Маттейс де Лигт будет выступать за туринскую команду в футболке с четвертым номером, сообщается в официальном аккаунте действующих чемпионов Италии в Twitter. О трансфере де Лигта из амстердамского "Аякса" официально было объявлено 18 июля.
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