Футбол
Де Лигт взял в «Ювентусе» 4-й номерРИА Новости 05:23
Новичок "Ювентуса" голландский футболист Маттейс де Лигт будет выступать за туринскую команду в футболке с четвертым номером, сообщается в официальном аккаунте действующих чемпионов Италии в Twitter. О трансфере де Лигта из амстердамского "Аякса" официально было объявлено 18 июля.
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