Футбол

Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе»RT на русском 07:03

Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.
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Де Лигт отрицает, что Роналду повлиял на его решение перейти в «Ювентус»

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Де Лигт объяснил выбранный игровой номер в «Ювентусе»

Чемпионат04:35

Маттейс де Лигт: «Хочу учиться у Роналду, Буффона и Кьеллини»

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Де Лигт определился с номером в «Ювентусе»

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Спорт-Экспресс05:26

Де Лигт выбрал игровой номер в «Ювентусе»

Soccer.ru04:52

Маттейс де Лигт: Моя главная задача в «Ювентусе» – успокоиться и учиться

Советский спорт08:59
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Инну Чурикову перевели из реанимации

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Политика

Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»

Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
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Мальчик из Тулуна рассказал Путину про утонувший детсад

Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину во время его визита в регион, что его детский сад утонул, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 04:38
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Особая версия нового Bentley Flying Spur уйдет «с молотка»

Напомним, что новый Bentley Flying Spur является соплатформенником немецкого Porsche Panamera.
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Политика

Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского

Обновлено в 09:05
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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Кино

Появился первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»

В интернете опубликовали первый трейлер фильма Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», пишет «Киноафиша».
Обновлено вчера в 23:10
Политика

«Коммерсантъ» узнал об уходе из Росгвардии трех генералов

По данным газеты, уволены три человека: заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко (курировал тыловые вопросы), директор департамента строительства службы Валерий Дугинов, а также начальник главного управления кадров Виктор Мацюк.
Обновлено в 08:38
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47
Недвижимость

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке.
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье

Цукаты и сухофрукты могут навредить при похудении

Диетологи отмечают, что не стоит включать в меню при диете фруктовые чипсы, сухофрукты и цукаты.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск

Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев считает, что ВСУ будут полностью разбиты в случае атаки на Донбасс или Крым.
Обновлено в 10:00
Технологии

Экс-сотрудник Microsoft украл у компании $10 млн

Тестировщик ограбил Microsoft Бывшему сотруднику Microsoft предъявили обвинения в реализации мошеннической схемы, которая позволила ему украсть цифровую валюту на сумму $10 млн.
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Происшествия

Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз

Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.
Обновлено в 08:00
Политика

Названа стоимость кроссовок Путина

Обновлено в 04:24
Авто

Названы самые аварийные марки грузовиков

Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Общество

Сотрудники Greenpeace опубликовали фото «постаревшей» Земли

Обновлено в 09:55
Происшествия

Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве

Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево

Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика

Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице

Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
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Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Сирийские боевики атаковали город с российскими военными

В Сирии атакован город с российскими военными.
Обновлено в 07:48
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия

После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков

По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков.
Обновлено в 07:54
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Авто

Составлен топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей

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Транспорт

Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили

Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 01:55
Транспорт

В Москве за два года построят еще семь эстакад и тоннель

В ближайшие два года в Москве построят семь эстакад и тоннель при реконструкции развязок на МКАД.
Обновлено в 06:37
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Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных

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