Футбол
Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе»RT на русском 07:03
Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:07, Ашберн
Культура
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Политика
Мальчик из Тулуна рассказал Путину про утонувший детсад
Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину во время его визита в регион, что его детский сад утонул, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 04:38
Авто
Особая версия нового Bentley Flying Spur уйдет «с молотка»
Напомним, что новый Bentley Flying Spur является соплатформенником немецкого Porsche Panamera.
Обновлено в 08:50
Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
Обновлено в 09:05
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Кино
Появился первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
В интернете опубликовали первый трейлер фильма Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», пишет «Киноафиша».
Обновлено вчера в 23:10
Политика
«Коммерсантъ» узнал об уходе из Росгвардии трех генералов
По данным газеты, уволены три человека: заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко (курировал тыловые вопросы), директор департамента строительства службы Валерий Дугинов, а также начальник главного управления кадров Виктор Мацюк.
Обновлено в 08:38
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47
Недвижимость
Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке
Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке.
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье
Цукаты и сухофрукты могут навредить при похудении
Диетологи отмечают, что не стоит включать в меню при диете фруктовые чипсы, сухофрукты и цукаты.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев считает, что ВСУ будут полностью разбиты в случае атаки на Донбасс или Крым.
Обновлено в 10:00
Технологии
Экс-сотрудник Microsoft украл у компании $10 млн
Тестировщик ограбил Microsoft Бывшему сотруднику Microsoft предъявили обвинения в реализации мошеннической схемы, которая позволила ему украсть цифровую валюту на сумму $10 млн.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.
Обновлено в 08:00
Политика
Названа стоимость кроссовок Путина
Обновлено в 04:24
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Сотрудники Greenpeace опубликовали фото «постаревшей» Земли
Обновлено в 09:55
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево
Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Сирийские боевики атаковали город с российскими военными
В Сирии атакован город с российскими военными.
Обновлено в 07:48
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков
По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков.
Обновлено в 07:54
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Авто
Составлен топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей
Обновлено в 05:20
Транспорт
Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили
Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 01:55
Транспорт
В Москве за два года построят еще семь эстакад и тоннель
В ближайшие два года в Москве построят семь эстакад и тоннель при реконструкции развязок на МКАД.
Обновлено в 06:37
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17