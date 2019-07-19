Футбол
Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе»RT на русском 07:03
Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Космос
Google посвятила дудл 50-летию высадки на Луну
Обновлено в 03:55
Политика
Помощник Зеленского рассказал о необходимости мира с Россией
Киеву и Москве необходимо договориться о мире, считает первый помощник президента Украина Сергей Шефир.
Обновлено в 06:39
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Украинский боксёр-чемпион Гвоздик не поверил в агрессию России
Украина не была жертвой российской агрессии, а межнациональный конфликт был выгоден прежнему президенту Петру Порошенко, чтобы отвлечь соотечественников от разграбления страны.
Обновлено в 11:59
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Кино
В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»
На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, пострадавшей от масштабного наводнения.
Обновлено в 02:02
Общество
ГОСТ на фотосессии для новорожденных отменили
Принятый в июле ГОСТ на оказание населению фотоуслуг, связанных с проведением фотосессий для новорожденных, отправлен Росстандартом на доработку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 11:27
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Игры
Моддер создал карту для Dota 2 в стиле CS:GO
Обновлено в 11:43
Политика
Меркель прокомментировала состояние своего здоровья
Обновлено в 07:35
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Полуголая Нюша высказалась на тему экологии
Отечественная певица Нюша поделилась с поклонниками снимком в купальнике и решила порассуждать на тему экологии.
Обновлено в 07:40
Политика
ЦИК Абхазии зарегистрировала действующего лидера Хаджимбу кандидатом в президенты
Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия в беседе с РИА Новости сообщил, что ЦИК зарегистрировала действующего главу государства Рауля Хаджимбу кандидатом в президенты.
Обновлено в 11:59
Религия
Патриарх Кирилл назначил первого викария
"Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Воскресенский Дионисий назначен первым викарием Патриарха Московского и всея Руси с сохранением должности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:57
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Спорт
Черчесов опубликовал совместное фото с Загитовой
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с олимпийской чемпионкой Пхенчхана, чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Барселона» ищет конкурента на позицию Жорди Альбы
Обновлено в 10:37
Общество
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45