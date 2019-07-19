Футбол

Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе»RT на русском 07:03

Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Де Лигт отрицает, что Роналду повлиял на его решение перейти в «Ювентус»

Sport24.ru09:20

Маттейс де Лигт: «Разговор с Роналду никак не повлиял на мой переход в «Ювентус»

Sports.ru11:26

Маттейс де Лигт: "Приглашение Роналду не было решающим для моего перехода в "Ювентус"

Спорт-Экспресс05:26

Маттейс де Лигт: Моя главная задача в «Ювентусе» – успокоиться и учиться

Советский спорт08:59

Де Лигт определился с номером в «Ювентусе»

Матч ТВ05:35

Де Лигт: «Роналду попросил меня перейти в „Ювентус“»

Sport.ru10:14

Де Лигт объяснил выбранный игровой номер в «Ювентусе»

Чемпионат04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Интернет

Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Космос

Google посвятила дудл 50-летию высадки на Луну

Обновлено в 03:55
Политика

Помощник Зеленского рассказал о необходимости мира с Россией

Киеву и Москве необходимо договориться о мире, считает первый помощник президента Украина Сергей Шефир.
Обновлено в 06:39
Политика

Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

Украинский боксёр-чемпион Гвоздик не поверил в агрессию России

Украина не была жертвой российской агрессии, а межнациональный конфликт был выгоден прежнему президенту Петру Порошенко, чтобы отвлечь соотечественников от разграбления страны.
Обновлено в 11:59
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика

Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено в 08:50
Политика

Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому

Обновлено в 09:27
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Происшествия

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Футбол

Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге

Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Кино

В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»

На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика

Путин прибыл в Иркутскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, пострадавшей от масштабного наводнения.
Обновлено в 02:02
Общество

ГОСТ на фотосессии для новорожденных отменили

Принятый в июле ГОСТ на оказание населению фотоуслуг, связанных с проведением фотосессий для новорожденных, отправлен Росстандартом на доработку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 11:27
Политика

Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ

По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Игры

Моддер создал карту для Dota 2 в стиле CS:GO

Обновлено в 11:43
Политика

Меркель прокомментировала состояние своего здоровья

Обновлено в 07:35
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Полуголая Нюша высказалась на тему экологии

Отечественная певица Нюша поделилась с поклонниками снимком в купальнике и решила порассуждать на тему экологии.
Обновлено в 07:40
Политика

ЦИК Абхазии зарегистрировала действующего лидера Хаджимбу кандидатом в президенты

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия в беседе с РИА Новости сообщил, что ЦИК зарегистрировала действующего главу государства Рауля Хаджимбу кандидатом в президенты.
Обновлено в 11:59
Религия

Патриарх Кирилл назначил первого викария

"Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Воскресенский Дионисий назначен первым викарием Патриарха Московского и всея Руси с сохранением должности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:57
Общество

В музее Есенина сняли на видео «привидение»

Обновлено в 10:38
Спорт

Черчесов опубликовал совместное фото с Загитовой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с олимпийской чемпионкой Пхенчхана, чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57

Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено в 10:20
Футбол

«Барселона» ищет конкурента на позицию Жорди Альбы

Обновлено в 10:37
Общество

С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии

Обновлено в 07:45
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное