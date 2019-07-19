Футбол
Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе»RT на русском 07:03
Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон
Общество
Во Франции температура впервые достигла 46 градусов
Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.
Обновлено в 10:36
Экономика
Оборонке запретят госзакупки импортной продукции
Как отмечается, госзакупки импортной продукции могут быть запрещены только для оборонной отрасли.
Обновлено в 10:22
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать сезонные ягоды
Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору сезонных ягод, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:21
Космос
Участник новой экспедиции МКС назвал лучшего кандидата в космонавты
Лучшим кандидатом в космонавты является человек, у которого нет волос на голове, пошутил член экспедиции МКС-60/61 Лука Пармитано во время предполетной пресс-конференции в пятницу.
Обновлено в 10:11
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Экономика
Чистая прибыль «РуссНефти» по РСБУ за 1 полугодие выросла на 1,3%
Чистая прибыль "РуссНефти" по РСБУ за 1 полугодие 2019 года выросла на 1,3% - до 7,97 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 09:15
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский потребовал от России освобождения моряков без обмена
В Киеве требуют освободить моряков, обвиненных в нарушении государственной границы России, без обмена.
Обновлено в 04:52
Космос
Американский эксперт назвал главный страх человечества в космосе
Эксперт, автор книг по истории освоения космоса Род Пай рассказал, какой страх мешает человечеству покорить Марс.
Обновлено в 02:31
Кино
Король Ночи из «Игры Престолов» раскрыл секрет своей смерти в сериале
Многие поклонники картины были возмущены таким развитием событий.
Обновлено в 11:31
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
На Украине проходят обыски в связанных с Порошенко компаниях
Детективы НАБУ проводят обыски в двух компаниях, которые связывают с Петром Порошенко.
Обновлено в 06:05
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.
Обновлено в 08:00
Политика
Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи
Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову, госпитализированную вчера вечером в реанимацию НИИ имени Склифосовского после падения на сцене во время спектакля, перевели в обычную палату.
Обновлено в 09:03
Футбол
Джикия и Джано спели для Самедова в честь дня рождения
Обновлено в 05:16
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Обновлено в 09:17
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Сербия заменит советские зенитные ракеты на французские
По заявлению промышленников, с Сербией заключен контракт на поставку 18 пусковых установок «Мистраль» и 50 ракет, которые усилят противовоздушную оборону страны и заменят устаревшие советские аналоги.
Обновлено в 09:19
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56