Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.

Общество Во Франции температура впервые достигла 46 градусов Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.

Экономика Оборонке запретят госзакупки импортной продукции Как отмечается, госзакупки импортной продукции могут быть запрещены только для оборонной отрасли.

Космос Участник новой экспедиции МКС назвал лучшего кандидата в космонавты Лучшим кандидатом в космонавты является человек, у которого нет волос на голове, пошутил член экспедиции МКС-60/61 Лука Пармитано во время предполетной пресс-конференции в пятницу.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Экономика Чистая прибыль «РуссНефти» по РСБУ за 1 полугодие выросла на 1,3% Чистая прибыль "РуссНефти" по РСБУ за 1 полугодие 2019 года выросла на 1,3% - до 7,97 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Политика Зеленский потребовал от России освобождения моряков без обмена В Киеве требуют освободить моряков, обвиненных в нарушении государственной границы России, без обмена.

Космос Американский эксперт назвал главный страх человечества в космосе Эксперт, автор книг по истории освоения космоса Род Пай рассказал, какой страх мешает человечеству покорить Марс.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика На Украине проходят обыски в связанных с Порошенко компаниях Детективы НАБУ проводят обыски в двух компаниях, которые связывают с Петром Порошенко.

Происшествия Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.

Политика Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.

Происшествия Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову, госпитализированную вчера вечером в реанимацию НИИ имени Склифосовского после падения на сцене во время спектакля, перевели в обычную палату.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Политика Дана Борисова разгневала украинских националистов На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.

Политика Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.

Армия и оружие Сербия заменит советские зенитные ракеты на французские По заявлению промышленников, с Сербией заключен контракт на поставку 18 пусковых установок «Мистраль» и 50 ракет, которые усилят противовоздушную оборону страны и заменят устаревшие советские аналоги.

Политика Зеленский уволил посла Украины в США Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Политика Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.