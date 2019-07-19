Футбол

Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе»RT на русском 07:03

Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.
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Де Лигт отрицает, что Роналду повлиял на его решение перейти в «Ювентус»

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Маттейс де Лигт: «Разговор с Роналду никак не повлиял на мой переход в «Ювентус»

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Маттейс де Лигт: "Приглашение Роналду не было решающим для моего перехода в "Ювентус"

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Де Лигт: «Роналду попросил меня перейти в „Ювентус“»

Sport.ru10:14
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Во Франции температура впервые достигла 46 градусов

Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.
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Как отмечается, госзакупки импортной продукции могут быть запрещены только для оборонной отрасли.
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Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

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Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору сезонных ягод, сообщает ТАСС.
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Лучшим кандидатом в космонавты является человек, у которого нет волос на голове, пошутил член экспедиции МКС-60/61 Лука Пармитано во время предполетной пресс-конференции в пятницу.
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Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Экономика

Чистая прибыль «РуссНефти» по РСБУ за 1 полугодие выросла на 1,3%

Чистая прибыль "РуссНефти" по РСБУ за 1 полугодие 2019 года выросла на 1,3% - до 7,97 млрд рублей, следует из отчетности компании.
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Дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе отменили из-за травмы

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Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге

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Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
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Зеленский потребовал от России освобождения моряков без обмена

В Киеве требуют освободить моряков, обвиненных в нарушении государственной границы России, без обмена.
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Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

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Американский эксперт назвал главный страх человечества в космосе

Эксперт, автор книг по истории освоения космоса Род Пай рассказал, какой страх мешает человечеству покорить Марс.
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Король Ночи из «Игры Престолов» раскрыл секрет своей смерти в сериале

Многие поклонники картины были возмущены таким развитием событий.
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Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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На Украине проходят обыски в связанных с Порошенко компаниях

Детективы НАБУ проводят обыски в двух компаниях, которые связывают с Петром Порошенко.
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Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз

Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.
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Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи

Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
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Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

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Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову, госпитализированную вчера вечером в реанимацию НИИ имени Склифосовского после падения на сцене во время спектакля, перевели в обычную палату.
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Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

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Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
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Дана Борисова разгневала украинских националистов

На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
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Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ

По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
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Сербия заменит советские зенитные ракеты на французские

По заявлению промышленников, с Сербией заключен контракт на поставку 18 пусковых установок «Мистраль» и 50 ракет, которые усилят противовоздушную оборону страны и заменят устаревшие советские аналоги.
Обновлено в 09:19
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Зеленский уволил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
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Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
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Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве

Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
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