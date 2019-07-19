Футбол

Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе»RT на русском 07:03

Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.
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