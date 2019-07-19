Футбол
Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе»RT на русском 07:03
Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
Политика
Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине после выборов нового президента пока ситуация не изменилась.
Обновлено в 15:25
Финансы
Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзине
Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Киноверсия бродвейского мюзикла «Кошки» обзавелась первым трейлером. В картине осталась музыка Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено вчера в 17:47
Футбол
Головин травмировал бедро в товарищеской игре с «Эвертоном»
Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл товарищеский матч с "Эвертоном".
Обновлено в 18:02
Политика
Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента
Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено в 00:40
Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено в 14:13
Наука
Ученые нашли таинственно исчезнувших предков людей по анализу ДНК
Обновлено 17 июля в 09:43
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено в 15:09
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Здоровье
Минздрав Подмосковья рассказал, как с пользой ходить в баню
Минздрав Подмосковья подготовил ряд рекомендаций для тех, кто выбирает такой формат отдыха.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Лобода напугала своих поклонников сделанным после концерта фото
Певица Светлана Лобода напугала поклонников, опубликовав в своем Instagram фото, сделанное после концерта, на которых показала сильные гематомы на ногах.
Обновлено в 16:03
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Футбол
РФС получил разрешение на использование VAR
Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
Обновлено в 12:03
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Украина ввела спецпошлины на топливо из России
Киев с 1 августа вводит особые тарифы на поставки дизельного топлива и сжиженного газа из РФ.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду
Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.
Обновлено вчера в 12:26
Космос
Использование лунного грунта в качестве источника энергии
Поиск устойчивого энергетического решения, которое собирает солнечный свет в течение долгих лунных дней и сохраняет его для использования в ночное время, имеет важное значение для реализации перспективы долгосрочного жилья на Луне.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого
По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
Обновлено в 18:35
Политика
Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье
Обновлено в 05:48
Политика
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.
Обновлено в 12:23
Игры
Моддер создал карту для Dota 2 в стиле CS:GO
Обновлено в 11:43
Наука
Физики повысили скорость работы квантового компьютера в 200 раз
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAX
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам.
Обновлено вчера в 23:35