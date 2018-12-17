Футбол
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт выиграл премию Golden Boy, сообщает Tuttosport. Приз ежегодно вручается изданием лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.
Спорт-Экспрессвчера в 22:14
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Футбол
Лионель Месси забил 50 голов в этом году
Обновлено вчера в 18:31
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Торнике Окриашвили
Футбольный клуб "Краснодар" расторг соглашение с полузащитником сборной Грузии Торнике Окриашвили, сообщается на официальном сайте "быков".
Обновлено в 02:39
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
Аршавин: «Не рассматривал возможность закончить карьеру в России»
Обновлено в 02:23
Футбол
Тренер «Лиона»: удаление Головина помогло нам в матче с «Монако»
Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио заявил, что его команде сыграло на руку удаление российского полузащитника Александра Головина в матче с "Монако" в чемпионате Франции по футболу.
Обновлено в 00:29
Футбол
«Рома» одержала волевую победу над «Дженоа» в матче Серии А
Обновлено в 02:56
Футбол
Сергей Семак сегодня узнает соперника в плей-офф
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне сегодня, 17 декабря, в 15:00 (по московскому времени).
Обновлено в 00:01
Футбол
Анчелотти: «Фиаско на „Энфилде“ стало тяжёлым ударом для „Наполи“»
Рулевой "Наполи" Карло Анчелотти после победы над "Кальяри" (1:0) в Серии А заявил, что недавнее поражение от "Ливерпуля" стало тяжелым ударом для его команды.
Обновлено в 02:55
Футбол
Касильяс намекнул Моуринью на то, что тот «спекся»
Недавно Моуринью заявил, что Касильяс в то время вредил тренеру за его спиной.
Обновлено в 02:19
Футбол
Игрок ФК «Ростов» поддержал Кокорина и Мамаева
Обновлено в 02:06
Футбол
Спиридонов: Привозите Глушакова из бани, пусть играет хоть в халате
«Привозите хоть из бани, пусть играет в халате», — заявил Спиридонов и добавил, что самое главное — это качество игры и результат.
Обновлено в 01:45
Футбол
Трефилов извинился перед смотрящими гандбол вместо футбола зрителями
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов извинился за то,ч то зрителям телеканала "Матч ТВ" пришлось смотреть финал чемпионата Европы по гандболу вместо матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 15:15
Футбол
Гарет Саутгейт стал тренером года в Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назван тренером года в своей стране.
Обновлено в 03:03
Футбол
21-летний польский хавбек попал в сферу интересов «Ювентуса»
По информации Calciomercato, не только "старая синьора" проявляет интерес к 21-летнему хавбеку.
Обновлено в 01:54
Футбол
«Урал» может приобрести защитника БАТЭ Полякова
Защитник БАТЭ Денис Поляков может перейти в «Урал». По информации Tribuna, стороны близки к завершению сделки.
Обновлено в 01:39