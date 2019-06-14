Футбол
Де Лигт возглавил рейтинг лучших молодых игроков по версии L’EquipeМатч ТВ 10:32
Капитан «Аякса» Матейс Де Лигт признан лучшим игроком мира в возрасте до 20 лет по версии французской газеты L’Equipe. Второе место занял полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Третьим стал хавбек «Байера» и сборной Германии Кай Хаверц.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:26, Вашингтон
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Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
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Обновлено в 07:34
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
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Китайский программист придумал необычный способ поговорить с девушкой
Программу-робота для автоматической переписки с девушкой из-за нехватки времени разработал китайский программист Ли Кайсян, 12 июня сообщает портал Oddity Central.
Обновлено в 11:35
Происшествия
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В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
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В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
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Шоу-бизнес
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Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
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Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
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Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА
Обновлено в 11:26
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Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Рубина»
Защитник Игорь Калинин перешёл из казанского «Рубина» в московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Обновлено в 11:37
Культура
Ален Делон госпитализирован во Франции
Во Франции госпитализирован актер Ален Делон.
Обновлено в 12:04
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
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Регина Тодоренко в день рождения отказывается от подарков
Сегодня, 14 июня, популярная телеведущая Регина Тодоренко, многим знакомая по трэвел-шоу «Орел и Решка» и недавно ставшая супругой певца Влада Топалова, празднует свой очередной день рождения.
Обновлено в 04:43
Авто
Mitsubishi выпустит конкурента Ford Ranger Raptor
Пресс-служба Mitsubishi рассказала о том, что концепт пикапа Triton Absolute, показанный ранее в этом году, может пойти в серийное производство.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Николай Любимов поздравил с праздником рязанских медиков
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
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Астронавт НАСА обнародовала снимок «сестры» Земли
Снимок второй планеты от Солнца и как принято считать «сестры» Голубой планеты было сделано на борту космической станции.
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.
Обновлено в 11:54
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Авто
Renault Captur нового поколения показали на первых фото
Пока Renault продолжает работать над вторым поколением кроссовера Captur, в Сети появилось первое изображение будущей новинки.
Обновлено вчера в 03:57
Культура
Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе
Обновлено в 11:40
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Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью
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