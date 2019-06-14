Футбол
Де Лигт возглавил рейтинг лучших молодых игроков по версии L’EquipeМатч ТВ 10:32
Капитан «Аякса» Матейс Де Лигт признан лучшим игроком мира в возрасте до 20 лет по версии французской газеты L’Equipe. Второе место занял полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Третьим стал хавбек «Байера» и сборной Германии Кай Хаверц.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Транспорт
ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
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Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией
Ранее Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял обязанности командующего после увольнения Юрия Аллерова.
Обновлено в 09:41
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
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Авто
Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле
Как сообщает пресс-служба Mazda, новая «трешка» будет продаваться на российском рынке с 1,5- и 2,0-литровым атмосферными двигателями линейки SKYACTIV-G мощностью 120 и 150 л.с. В качестве трансмиссии пару им составят шестиступенчатая «механика» и «автомат».
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Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041
Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 задержали у берегов Крыма в мае 2018 года за незаконный промысел рыбы.
Обновлено в 10:30
Политика
Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией
Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:27
Общество
У ВГИКа может появиться памятник Станиславу Говорухину
Обновлено в 08:25
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика
Трамп отказался уволить своего старшего советника за нарушение закона
Президент США Дональд Трамп отказался выполнить рекомендацию федерального надзорного органа об отправке в отставку его старшего советника Келлиэнн Конуэй.
Обновлено в 09:46
Общество
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Тольятти горит склад с резиной на площади 500 кв. м
"На Южном шоссе в Тольятти произошел пожар на складе резинотехнических изделий на площади 500 кв. м. Предварительно, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:55
Футбол
Полузащитник Роман Ерёменко продлил контракт с «Ростовом»
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Леонков рассказал о преимуществах российской противоракеты ПРС-1М
Речь идет о ракете системы ПРО ПРС-1М, способной уничтожить запущенный с территории Европы или Соединенных Штатов баллистический снаряд.
Обновлено в 08:10
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение
Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по прозвищу "Паук" задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:37
Политика
ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Общество
TikTok обещает сотрудничать с властями России
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Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем
Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.
Обновлено в 05:44
Технологии
Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рассказало о первом зарегистрированном случае смерти пациента после пересадки кишечных бактерий.
Обновлено в 10:13
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокации
В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Политика
Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп считает данные американской разведки об изъятии мины с борта танкера Kokuka Courageous доказательством причастности Ирана к нападению на два танкера в Оманском заливе.
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
Обновлено в 10:26